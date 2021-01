Kracík z Plzne sekol rozhodcu, dostal dištanc na šesť zápasov

Praha 1. januára (TASR) - Útočník hokejovej Plzne Jaroslav Kracík si v českej extralige nezahrá šesť zápasov. Dištanc mu na Nový rok vymerala disciplinárka súťaže za seknutie čiarového rozhodcu v stredajšom zápase 31. kola na ľade Českých Budějovíc.



Inkriminovaný moment sa udial na začiatku tretej tretiny za stavu 3:1 pre domácich. Kracík si po buly v útočnom pásme neudržal nervy na uzde a čiarového rozhodcu sekol hokejkou do ruky. Za to si vyslúžil osobný trest do konca stretnutia, pripomenul portál sport.cz. České Budějovice napokon uspeli 4:3 po predĺžení.



Tridsaťsedemročný Kracík sa bude môcť do hry vrátiť až 17. januára, keď Plzeň nastúpi doma prori Libercu.