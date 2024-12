Kraft vyhral úvodné podujatie Turné v Oberstdorfe

Výsledky úvodného podujatia 73. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe:



1. Stefan Kraft 335,1 b. (138,0+135,5 m), 2. Jan Hörl 331,6 (134,5+135,0), 3. Daniel Tschofenig (všetci Rak.) 323,6 (131,0+140,5), 4. Pius Paschke (Nem.) 321,3 (138,0+133,5), 5. Johann André Forfang (Nór.) 318,9 (140,0+136,0), 6. Gregor Deschwanden (Švajč.) 318,6 (140,0+136,5), 7. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 302,9 (134,0+135,5), 8. Karl Geiger (Nem.) 300,0 (135,0+137,0), Michael Hayböck (Rak.) 300,0 (134,5+129,5), 10. Pawel Wasek (Poľ.) 297,8 (137,0+130,0)



Celkové poradie SP (po 11 súťažiach):



1. Paschke 765 bodov, 2. Hörl 711, 3. Tschofenig 696, 4. Kraft 567, 5. Deschwanden 504, 6. Andreas Wellinger (Nem.) 393

Oberstdorf 29. decembra (TASR) - Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft vyhral úvodné podujatie 73. ročníka Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. Na Schattenbergu triumfoval s náskokom 3,5 boda pred svojím krajanom Janom Hörlom. Dominanciu Rakúšanov podčiarkol tretím miestom víťaz kvalifikácie Daniel Tschofenig (+11,5). Domáci Nemec Pius Paschke skončil štvrtý a udržal si post lídra celkového poradia Svetového pohára.Kraft si vytvoril veľmi dobrú východiskovú pozíciu už v 1. kole, po ktorom sa usadil na čele o 1,3 b. pred Hörlom. Obhajca veľkého glóbusu zaletel do vzdialenosti 138 m a od rozhodcov získal známku 167,2 b. V druhom kole pristál na značke 135,5 m a slávil 44. individuálny triumf v prestížnom seriáli. "Trojnásobný triumf rakúskych farieb na úvod Turné, to je paráda. V oboch kolách to bolo z mojej strany ozajstné harakiri, ale všetko napokon dobre dopadlo," uviedol Kraft do kamier rakúskej televízie ORF. Tschofenig predviedol najdlhší pokus dňa 140,5 m a vyšvihol sa zo siedmej na tretiu priečku.Obhajca celkového prvenstva na Turné Japonec Rjoju Kobajaši obsadil 18. miesto s takmer 50-bodovou stratou na Krafta a prakticky pochoval šance na zisk štvrtej sošky Zlatého orla. Prestížne podujatie pokračuje 1. januára tradičnou novoročnou súťažou v Garmisch-Partenkirchene.