Krajčovič podpísal nový dvojročný kontrakt s Duklou Trenčín

Trenčín 6. februára (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Krajčovič sa dohodol na predĺžení spolupráce s Duklou Trenčín. Dvadsaťdvaročný útočník podpísal s klubom v Tipos extralige nový dvojročný kontrakt.



"Som rád, že Krajčo bude minimálne ďalšie dve sezóny súčasťou nášho tímu. Je to rodák z Trenčína a náš odchovanec so srdcom pre Duklu. Je spoľahlivý hráč a výborný korčuliar, ktorý na sebe naozaj tvrdo pracuje. Každou sezónou nám viac a viac dokazuje svoje kvality a my sme pripravení ho v jeho raste a rozvoji podporovať," vyjadril sa športový manažér Mário Bližňák pre oficiálne sociálne siete klubu.