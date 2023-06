Krajčovič prestúpil z Liberca do Steauy Bukurešť

Bukurešť 16. júna (TASR) - Slovenský volejbalový reprezentant Šimon Krajčovič bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v rumunskom CSA Steaua Bukurešť. V uplynulom ročníku si trojnásobný účastník majstrovstiev Európy obliekal dres Dukly Liberec.



Krajčovič je odchovanec Trenčína, kde hral extraligu do roku 2015, ďalších päť sezón bol hráč VK Lvi Praha, rok hral v Liberci, kde sa vrátil po pôsobení vo francúzskom Montpellier Volley, s ktorým vybojoval majstrovský titul.



V tíme 16-násobného rumunského majstra, ktorý v uplynulej sezóne získal striebro, bude 209 cm vysoký blokár štvrtý legionár. Dres slávnej Steauy si okrem neho oblečú so zahraničných hráčov aj estónsky nahrávač Robert Viiber, poľský smečiar Lukasz Wiese a rakúske libero Philipp Kroiss. Informáciu priniesli sociálne siete klubu.



Krajčovič odohral v drese slovenskej reprezentácie 78 zápasov, na ME štartoval v rokoch 2015, 2019 a 2021. Vo výbere belgického trénera Stevena Vanmedegaela bol aj na zápasy Zlatej európskej ligy, ale z osobných dôvodov po treťom stretnutí vo Fínsku tím opustil.