Krajčovič sa stal majstrom SR v behu na 100 km

Šamorín 30. júna (TASR) - Dušan Krajčovič získal titul majstra Slovenska v behu na 100 km, keď v sobotu zabehol v Šamorínskom Pomlé parku túto vzdialenosť za 8:56:18 h. Druhý skončil Ondrej Evin s časom 10:15:40 a tretí Jozef Šoltés (10:44:25).



V 12-hodinovom behu zvíťazil Slovák so srbským pasom Mihal Šulja so 125,7 km, druhý Jurij Trosteňuk z Ukrajiny (118,3 km) a tretí Dušan Krajčovič (113 km). V ženskej kategórií vyhrala Dana Hubačová so 77,8 km, druhá skončila Soňa Macejáková (75,1 km) a tretia Zuzana Beladicová (60,2 km.)



Ako informovali organizátori v tlačovej správe, šesťhodinový beh vyhral Čech Ondřej Velička s 81,6 km. Druhý dobehol Miroslav Ďuračka z Bratislavy s 56,8 km a tretí József Lelkes z Topoľníkov s 56,2 km.