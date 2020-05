Krajčovič zamieril z Prahy do Liberca

Liberec 10. mája (TASR) - Slovenský volejbalový reprezentant Šimon Krajčovič bude aj v nasledujúcom ročníku pôsobiť v českej extralige. Po piatich rokoch si vyzlečie dres pražského klubu VK Lvi, pred novou sezónou sa 23-ročný blokár dohodol na spolupráci s Duklou Liberec.



"V Prahe som zažil päť pekných rokov. Mrzí ma, že moja posledná sezóna sa skončila kvôli koronavírusu predčasne, ale už som cítil, že by som potreboval zmenu - chcem som skúsiť nové prostredie, kolektív aj trénerov," povedal člen základnej zostavy národného tímu z vlaňajšieho šampionátu EuroVolley v Belgicku, ktorý v predchádzajúcej sezóne patril k najlepším blokárom českej extraligy.



Bývalý hráč COP Trenčín priznal aj iné ponuky: "Už skôr sa rysovali aj možnosti ísť do Francúzska alebo Španielska, ale vzhľadom na pandémiu v Európe som nechcel skúšať šťastie v cudzine, keď nikto nevie, čo bude o mesiac. Preto som sa rozhodol zostať radšej v Česku a ponuka z Liberca ma hneď veľmi zaujala. Páči sa mi, že Dukla má v každej sezóne tie najvyššie ambície a chce bojovať minimálne o postup do finále."



V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 obsadil Liberec v tabuľke štvrtú priečku, pražský klub skončil na piatej pozícii. Krajčovič bol v extraligových štatistikách s 54 blokmi štvrtý a s priemerom 0,73 bloku na set druhý v poradí. Účastník ME 2015 v Taliansku sa momentálne pripravuje v domácich podmienkach. "Na Slovensku som už takmer dva mesiace. Samozrejme, v maximálnej miere sa udržiavam v kondícii. Doma mám provizórnu posilňovňu, chodím hrať beachvolejbal, tenis, behám a jazdím na bicykli. Predpokladám, že s Libercom začnem prípravu na novú sezónu začiatkom augusta, ale ešte to nie je isté, keďže nikto nevie, ako to bude vyzerať s prípravou reprezentácie," citoval Krajčoviča oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).