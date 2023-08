Krajčovič zostáva v Nemecku, z Bremerhavenu ide do Giessenu

Giessen 5. augusta (TASR) – Slovenský basketbalový reprezentant Šimon Krajčovič zostáva súčasťou druhej najvyššej nemeckej súťaže. Z Eisbären Bremerhaven sa 29-ročný rozohrávač sťahuje do JobStairs Giessen 46ers, v novom pôsobisku by mal podpísať ročný kontrakt.



Krajčovič si v predchádzajúcom ročníku prvýkrát v profesionálnej kariére vyskúšal zahraničný angažmán, v Bremerhavene mal priemer 8,9 bodu, 3,5 doskoku, 5,6 asistencie a 1,1 zisku na zápas. „U Šimona sme našli hráča so skúsenosťami z Pro A ligy. Zaujal nás už vtedy, keď sme hrali na palubovke Bremerhavenu. Je istý na lopte, má veľmi dobrý prehľad o svojich spoluhráčoch a predovšetkým, dokáže nám poskytnúť podporu v defenzívnej hre. Som veľmi rád, že sa rozhodol k nám pripojiť,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku tréner Giessenu Branislav Ignjatovič.



Krajčovič je aktuálne súčasťou reprezentácie Slovenska, s ktorou sa mu podarilo postúpiť z predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 do „riadnej“ kvalifikácie.