Krajské derby pre Nitru, Košarišťan: Rád som pomohol tímu

Nitra 3. decembra (TASR) - Hokejisti Nitry sa v nedeľňajšom krajskom derby 24. kola Tipos extraligy radovali z víťazstva nad Novými Zámkami 5:2. Triumf "corgoňov" režírovali najmä legionári, pričom dvoma gólmi sa do siete svojho bývalého zamestnávateľa prezentoval americký útočník Robby Jackson a štyri asistencie zaznamenal center druhého nitrianskeho útoku Brent Gates, ktorý sa v ligovej produktivite posunul na tretie miesto.



"Odohrali sme výborný zápas, ktorý sme mali pod kontrolou. Dostali sme sa do vedenia, využili sme presilovky. V tretej tretine sme po góle na 4:1 mali obavu, aby sa nezopakoval scenár z Popradu. Dali sme však na 5:1 a chalani ukázali, že vieme stretnutie dohrať v pohode do víťazného konca," uviedol po stretnutí asistent trénera Nitry Dušan Milo.



Nitrania sa ujali vedenia v 8. minúte, keď sa v presilovke presadil bývalý hráč Nových Zámkov Jackson. Hostia mali šance na vyrovnanie, no žiadnu zo 14 striel nepretavili na gól. Zlomový moment prišiel na začiatku prostrednej časti, keď hostia inkasovali dvakrát z hokejky Stephena Harpera a Sahira Gilla. Pred uplynutím polovice hracieho času zabezpečil pohodlný náskok 4:0 druhým gólom v zápase Jackson a Nitrania boli na koni. "Corgoňmi" nezamával ani rýchly gól na začiatku tretieho dejstva z hokejky Tomáša Mikúša, ktorý zužitkoval krížnu prihrávku od svojho staršieho brata Juraja. To však už bolo príliš pre hostí neskoro. "Myslím si, že sme hrali dobrý útočný hokej, ale tri hlúpe útočné fauly nás stáli zápas," povedal stroho hosťujúci kouč Erik Čaládi, ktorého mužstvo prehralo piatykrát za sebou a vo všetkých stretnutiach inkasovalo zhodne päťkrát: "Dostávame veľa gólov, niekedy dostaneme náhodné góly, niekedy diskutabilné, teraz tri v oslabení."



Domáci museli pred stretnutím riešiť výpadok oboch brankárov, keď pre zranenie nemohli nastúpiť Čech Libor Kašík, ako aj Fín Sami Aittokallio. Šancu tak druhýkrát v sezóne dostal Andrej Košarišťan, ktorý "corgoňom" vypomohol v rámci striedavého štartu z prvoligovej Žiliny. Rovnako ako na konci októbra v Michalovciach (4:2) pomohol spoluhráčom k zisku troch bodov, pričom v oboch prípadoch pustil za svoj chrbát dva puky. "Myslím si, že je to pre mužstvo dôležité víťazstvo po troch prehrách. Rád som pomohol tímu, atmosféra bola výborná, hral sa dobrý hokej, ktorý musel ľudí baviť," povedal 29-ročný brankár, ktorý si počas extraligovej kariéry zachytal už za osem rôznych tímov. Vo svojich začiatkoch kariéry si z domácich tribún vypočul aj posmešné pokriky, tentoraz si však užil pozápasovú ďakovačku na opačnej strany barikády: "Je to oveľa lepšie, keď ich máte za sebou, ľudia sú úžasní. Tu bola vždy elektrizujúca atmosféra a hosťom sa tu hralo ťažko, z opačnej strany je to oveľa príjemnejšie."



Záver stretnutia poznačil moment, keď si hosťujúci obranca Roberts Mamčics zbytočne vyšliapol v strednom pásme na nitrianskeho beka Františka Gajdoša. Dvadsaťosemročný Lotyš trafil slovenského reprezentanta priamo do hlavy a za nešetrný zákrok videl trest v hre. Následne sa ešte zdalo, že svojho spoluhráča bude chcieť pomstiť Matej Bača, ktorý s povesťou bitkára čakal pred trestnou lavicou na Mamčicsa, no rozhodcovia ich stretu zamedzili. Bača však gestom hokejkou avizoval Mamčicsovi odvetu. "Hliadkoval tam. Vždy sa pýta, či to má ísť vybaviť, ale teraz nebol už čas. Možno keby Mamčics pokračuje, tak by sa to vybavilo ručne-stručne," dodal Milo.