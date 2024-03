Kraken nestačil na Edmonton, Tatar opäť nebodoval

NHL - výsledky:



Calgary - Pittsburgh 4:3,

Nashville - Colorado 5:1,

St. Louis - Minnesota 3:1,

Buffalo - Vegas 7:2,

Philadelphia - Ottawa 4:2,

Tampa - Montreal 4:3 pp a sn,

Toronto - NY Rangers 4:3 pp a sn,

NY Islanders - Boston 5:1,

Dallas - San Jose 3:2,

Chicago - Columbus 2:5,

Detroit - Florida 0:4,

Seattle - Edmonton 1:2

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Montrealom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V zápase proti sebe nastúpili Slováci Erik Černák a Juraj Slafkovký, ani jeden z nich nebodoval. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani ich krajan Tomáš Tatar, ktorého Seattle prehral s Edmontonom 1:2, či Martin Pospíšil. Jeho Calgary vyhralo nad Pittsburghom 4:3.Rozhodujúci nájazd Tampy premenil Victor Hedman, Slafkovský sa v rozstrele nepresadil. Domácich poslal v 51. minúte do predĺženia Tyler Motte, ktorý skóroval v oslabení. Hostia utrpeli siedmu prehru v predošlých ôsmich stretnutiach. Černák bol na ľade 18:09 minúty, mal dva hity a duel ukončil s dvoma pluskami. Okrem toho obdržal aj sedem trestných minút, päť za bitku s Arberom Xhekajom. Tá prerástla do hromadnej šarvátky, v ktorej bol zapojený aj Slafkovský, vyviazol však bez trestu. Na ľade bol 20:54 minúty, dvakrát vystreli na bránku a mal tri hity. Duel ukončil s dvoma mínuskami.Na oboch góloch Edmontonu sa podieľal hviezdny Leon Draisaitl. Pri prvom mu asistoval kapitán Connor McDavid a bodoval tak v desiatom zápase za sebou. Jeho tím zaznamenal tretie víťazstvo v rade. Tatar strávil na ľade 11:10 minúty, mal jednu strelu na bránku, jeden hit a nebodoval deviatykrát za sebou.V Calgary strelil víťazný gól len 50 sekúnd pred koncom stretnutia Jegor Šarangovič. Pospíšil hral v druhom útoku s Connorom Zarym a Nazemom Kadrim a na ľade strávil 12:17 minúty. Rozdal osem hitov, raz vystrelil na bránku a obdržal dvojminútový trest za nedovolené bránenie.