„Kráľ“ kvalifikácií opäť bez prehry, Martinez: Potrebujete silnú šatňu

Lisabon 20. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Roberto Martinez druhýkrát v kariére dosiahol s reprezentáciou stopercentnú bilanciu v kvalifikácii ME. Po Belgicku to dokázal aj s národným tímom Portugalska, ktorý v desiatich dueloch J-skupiny nestratil ani bod a inkasoval iba dvakrát v domácom zápase proti Slovensku (3:2). So skóre 36:2 sa Portugalčania stali suverénom celej kvalifikácie a hladko postúpili na budúcoročný turnaj v Nemecku.



Portugalsko sa stalo po Francúzsku druhým tímom kvalifikačného cyklu ME 2024, ktorý nestratil ani bod. Portugalčania však figurovali v šesťčlennej skupine, a tak nazbierali až 10 víťazstiev, o tri viac ako "Les Bleus", ktorých ešte čaká v utorok záverečný súboj na pôde Grécka. Majstri Európy z roku 2016 zaznamenali 100-percentnú kvalifikáciu prvýkrát v histórii. Spečatili ju nedeľným triumfom nad Islandom (2:0). "Kvalita každého jednotlivca je veľmi dôležitá na dosiahnutie historickej kvalifikácie, ako tomu bolo v tomto prípade. Potrebujete veľké odhodlanie a veľmi silnú šatňu. Pre trénerský štáb je to najuspokojivejší aspekt," uviedol pre oficiálnu webstránku UEFA Martinez, ktorý pred začiatkom kvalifikácie vystriedal na poste Fernanda Santosa.



Martinezovi sa už raz v kariére podarilo ovládnuť kvalifikačnú skupinu ME bez straty bodu. Stalo sa tak v bojoch o účasť na európskom šampionáte 2020, keď viedol belgický národný tím, ktorý ovládol skupinu s 30 bodmi a presvedčivým skóre 40:3. Ak sa spočítajú všetky kvalifikačné súboje Belgicka aj Portugalska (ME/MS) pod vedením 50-ročného Španiela, je z toho 35 víťazstiev, 3 remízy a ani jedna prehra. "Ľudia môžu očakávať v Nemecku veľmi odhodlaný tím, ktorý sa chce zlepšovať. Máme vysoké nároky na hráčov a na miesta v tíme je veľká konkurencia. Na veľkých turnajoch môže proti najlepším hráčom na svete záležať na malých detailoch. V kvalifikácii sme podávali výkony na najvyššej úrovni," dodal Martinez.