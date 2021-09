Král odišiel zo Spartaka Moskva na hosťovanie do West Hamu

Praha 1. septembra (TASR) - Český futbalový reprezentant Alex Král odišiel zo Spartaka Moskva na ročné hosťovanie do West Hamu United. "Kladivári" majú v zmluve aj opciu na trvalý prestup.



Dvadsaťtriročný stredopoliar sa v novom pôsobisku stretne s kolegami z národného tímu Tomášom Součkom a Vladimírom Coufalom, s ktorými v minulosti hral v Slavii Praha. "Vždy som si želal prestúpiť do Premier League. West Hem je momentálne jeden z top klubov anglickej ligy. Som veľmi rád, že sa to podarilo a vyšlo to. Tiež je fajn, že sa stretnem s Tomášom a Vladimírom," citoval ho idnes.cz.