Kráľ špurtu Philipsen vyhral i bez Poela: No s ním je to ľahšie

Moulins 12. júla (TASR) - Päť pokusov a štyri víťazstvá. Jasper Philipsen opäť ukázal, že v hromadných dojazdoch nemá na tohtoročnej Tour de France konkurenciu. V stredu to navyše dosiahol aj bez svojho najväčšieho pomocníka Mathieua van der Poela.



Dá sa povedať, že dvadsaťpäťročný Belgičan má na Tour stopercentnú bilanciu. V závere 8. etapy do Limoges totiž nešlo o klasický hromadný špurt, keďže posledný kilometer bol do kopca. No aj v ňom ukázal Philipsen svoju obrovskú silu a len tesne zaostal za Dánom Madsom Pedersenom.



"Je to neuveriteľná Tour, ani si poriadne neuvedomujem, ako dobre to ide, takže som šťastný a hrdý na svoju formu. Veľká výzva je aj dostať sa do finále bez väčších problémov a nám sa to podarilo už štvrtýkrát, takže som veľmi šťastný," povedal po stredajšom dojazde.



Pri prvých troch víťazstvách i druhom mieste v Limoges bol preňho v závere kľúčový van der Poel, ktorý ho vždy priviedol na čelo a rozbehol k víťazstvám. V stredu sa zaobišiel aj bez kamaráta z tímu Alpecin-Deceuninck. Záverečný špurt odštartoval Alexander Kristoff, no na jeho zadnom kolese sa vyviezol Dylan Groenewegen a spoza neho vyrazil ešte Philipsen. Belgičan predviedol mohutný finiš a súperom nedal šancu. "Aspoň viem, že to ide aj bez Mathieua, ale samozrejme, s ním je to oveľa ľahšie. Musel som si hľadať pozíciu, čo je vždy hektické a nebezpečné pre hroziace pády. No som rád, že som sa zavesil na Groenewegena. On to otvoril dosť skoro a ja som mohol ísť cez neho," povedal pre oficiálnu stránku TdF.



Štyri víťazstvá v jednom ročníku dosiahol naposledy v roku 2021 Brit Mark Cavendish, ktorý z tejto Tour musel odstúpiť. Philipsen môže jeho výkon prekonať, keďže do konca zostávajú teoreticky ešte tri možnosti pre šprintérov. Jeho hlavný cieľ je však priniesť do Paríža zelený dres. Po 11. etape ho má pevne v rukách, na konte má už 323 bodov, domáci Bryan Coquard (Cofidis) na neho stráca priepastných 145 bodov. "Myslím si, že je to dobrý náskok a to mi dáva pokoj pred Alpami. Možno sú ešte tri možnosti na víťazstvo v etape, no budú tam pretekári, ktorí budú chcieť ísť do úniku. Ale aj tak som veľmi šťastný, že už mám na konte štyri," dodal.



Šprintéri môžu zabojovať o víťazstvá ešte v 18., 19. a záverečnej 21. etape. V druhom týždni bola jediná možnosť v stredu a etapa sa podľa toho aj vyvíjala. Do úniku sa dostala iba trojica, v ktorej bol aj spolujazdec Petra Sagana z tímu TotalEnergies Daniel Oss. Tridsaťšesťročný Talian vydržal pred pelotónom až na métu 14 km pred koncom a tak si na pódiu prevzal červené číslo pre najbojovnejšieho pretekára.



"Na papieri to bola šprintérska etapa a plán bol pokrývať veľké skupiny. Nakoniec som sa ocitol v úniku trojice. Najprv nebol náskok veľký, ale ja som poznal trasu a mali sme dobrý vietor od chrbta. Bol som presvedčený, že vo väčšej skupine by sme mohli zabojovať. Je škoda, že sme nemali viac ľudí. V cyklistike sa však môže stať čokoľvek. Silné prehánky, chyby, doplnia vás ďalší pretekári zozadu, nikdy neviete. No uvedomoval som si, že to bude veľmi náročné, 20 km sám - takmer nemožné. Keď premýšľam o bojovnosti, je to dobrá cena. Idete na pódium, ľudia vás povzbudzujú. Užívam si, keď som pred veľkým publikom," povedal Oss.