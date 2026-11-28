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Králik prispel prvým gólom v sezóne k výhre M. Boleslavi nad Olomoucom
Slovenský obranca Matej Riznič si pripísal asistenciu pri domácej remíze Teplíc so Slovanom Liberec 2:2.
Autor TASR
Praha 28. novembra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Králik priviedol ako kapitán Mladú Boleslav k domácemu víťazstvu 3:2 nad Sigmou Olomouc. V sobotňajšom zápase 16. kola českej ligy otvoril v 17. minúte skóre po prihrávke Jana Zíku. Bol to jeho prvý ligový gól v tejto sezóne.
O šesť minút neskôr zvýšil náskok domácich Matěj Hybš a v 38. minúte dal Denis Donát na 3:0. Hostia v závere už iba skorigovali skóre a Mladá Boleslav tak vyhrala aj ôsmy domáci ligový zápas v sezóne. V základnej zostave Sigmy nastúpil slovenský obranca Michal Malý. Mladá Boleslav je v tabuľke priebežne druhá.
Slovenský obranca Matej Riznič si pripísal asistenciu pri domácej remíze Teplíc so Slovanom Liberec 2:2. V 26. minúte prihral na úvodný gól Marcelovi Čermákovi. V drese Liberca, ktorý vedie slovenský kouč Branislav Fodrek, nastúpil od začiatku Patrik Dulay.
O šesť minút neskôr zvýšil náskok domácich Matěj Hybš a v 38. minúte dal Denis Donát na 3:0. Hostia v závere už iba skorigovali skóre a Mladá Boleslav tak vyhrala aj ôsmy domáci ligový zápas v sezóne. V základnej zostave Sigmy nastúpil slovenský obranca Michal Malý. Mladá Boleslav je v tabuľke priebežne druhá.
Slovenský obranca Matej Riznič si pripísal asistenciu pri domácej remíze Teplíc so Slovanom Liberec 2:2. V 26. minúte prihral na úvodný gól Marcelovi Čermákovi. V drese Liberca, ktorý vedie slovenský kouč Branislav Fodrek, nastúpil od začiatku Patrik Dulay.
Česká liga - 16. kolo:
FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:2 (3:0)
Góly: 17. KRÁLIK, 23. Hybš, 38. Donát - 83. Hadaš, 90.+1 Mikaelsson
/M. Králik celý zápas + gól, L. Letenay od 90.+2 min - M. Malý celý zápas, T. Huk a M. Hruška na lavičke náhradníkov/
FK Teplice - Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Góly: Čermák, 86. Kozák – 43. L. Mašek, 84. Hůlka
/M. Riznič celý zápas + asistencia a ŽK, J. Jakubko na lavičke náhradníkov - P. Dulay do 74. min/
FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:2 (3:0)
Góly: 17. KRÁLIK, 23. Hybš, 38. Donát - 83. Hadaš, 90.+1 Mikaelsson
/M. Králik celý zápas + gól, L. Letenay od 90.+2 min - M. Malý celý zápas, T. Huk a M. Hruška na lavičke náhradníkov/
FK Teplice - Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Góly: Čermák, 86. Kozák – 43. L. Mašek, 84. Hůlka
/M. Riznič celý zápas + asistencia a ŽK, J. Jakubko na lavičke náhradníkov - P. Dulay do 74. min/