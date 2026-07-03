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Královič podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Tampou Bay
Generálny manažér Julien BriseBois oznámil podpis kontraktu s Královičom na záver rozvojového kempu, pričom dvadsaťročný bek ho podpísal priamo na ľade po skončení turnaja troch proti trom.
Autor TASR
Tampa 3. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning trojročnú nováčikovskú zmluvu. Dvadsaťročného zadáka si Lightning vybrali v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta.
Generálny manažér Julien BriseBois oznámil podpis kontraktu s Královičom na záver rozvojového kempu, pričom dvadsaťročný bek ho podpísal priamo na ľade po skončení turnaja troch proti trom.
Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, v ktorej si vytvoril osobné maximá so šiestimi gólmi, 25 asistenciami a 31 bodmi v 52 zápasoch základnej časti Tipsport ligy. So Slovanom sa prebojoval až do finále play off, v ktorom Bratislavčania podľahli Nitre. V 17 dueloch vyraďovacej časti zaznamenal štyri góly a dve asistencie.
Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov v roku 2023, na vlaňajších MS do 20 rokov i na Nemeckom pohári 2025. Informoval oficiálny portál NHL.
Generálny manažér Julien BriseBois oznámil podpis kontraktu s Královičom na záver rozvojového kempu, pričom dvadsaťročný bek ho podpísal priamo na ľade po skončení turnaja troch proti trom.
Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, v ktorej si vytvoril osobné maximá so šiestimi gólmi, 25 asistenciami a 31 bodmi v 52 zápasoch základnej časti Tipsport ligy. So Slovanom sa prebojoval až do finále play off, v ktorom Bratislavčania podľahli Nitre. V 17 dueloch vyraďovacej časti zaznamenal štyri góly a dve asistencie.
Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov v roku 2023, na vlaňajších MS do 20 rokov i na Nemeckom pohári 2025. Informoval oficiálny portál NHL.