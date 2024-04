Mýto pod Ďumbierom 30. apríla (TASR) - Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Ema Kapustová. Ocenenie si prevzala na utorkovom slávnostnom vyhlásení ankety v Mýte pod Ďumbierom, kde Slovenský zväz biatlonu ocenil najlepších pretekárov zimy.



Kapustová si korunku kráľovnej vyslúžila ziskom šiestich medailí zo štyroch rôznych podujatí leta i zimy sezóny 2023/2034. Najcennejšie štyri získala počas zimy, a to dve strieborné na majstrovstvách svete juniorov, jednu bronzovú na majstrovstvách Európy juniorov a takisto bronzovú medailu si vybojovala aj na majstrovstvách Európy už medzi ženami v domácich podmienkach v Osrblí. "Som veľmi rada, že som získala ocenenie a korunku Kráľovnej biatlonovej stopy za túto veľmi vydarenú sezónu, ktorá bola neskutočná a užila som si ju. Všetky ciele, ktoré sme si dali, sa mi podarilo naplniť, a to ma teší. Ďakujem všetkým, ktorí vždy stoja pri mne na tejto biatlonovej ceste a pomáhajú mi. Vďaka nim môžem podávať výkony na profesionálnej úrovni. Veľké ďakujem patrí trénerovi Otčenášovi, rodine, Otchenash tímu, Slovenskému zväzu biatlonu, VŠC Dukle Banská Bystrica, všetkým sponzorom a v neposlednom rade fanúšikom. S vďakou a motiváciou hľadím do ďalšej sezóne," vyjadrila sa po zisku korunky Kapustová, ktorú budúcu zimu čaká už prvá sezóna medzi elitnými ženami.



Dve striebra z leta, bronz z domácich ME, bronz z juniorských ME a napokon dve strieborné medaily z juniorských MS ocenil aj prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár. Pripomenul, že celkovo pre mládež to bola najúspešnejšia sezóna za dlhé roky: "Teším sa, že opäť už štvrtý rok za sebou máme medaily z mládežníckych svetových podujatí. Je to jasný signál, že Vízia 2030 má zmysel a že slovenský biatlon je na správnej ceste s maximálnou podporou mládeže. Ema je úžasná športovkyňa s veľkým srdcom a gratulujem jej k úspešnej sezóne."



V Stodole Pohanské v Mýte pod Ďumbierom ocenili aj Jakuba Borguľu ako najlepšieho mládežníka sezóny 2023/2024 za jeho triumf v juniorských pretekoch v Pokljuke, či celkové tretie miesto v konečnom poradí juniorského IBU pohára. Vyhlásili aj víťazov všetkých kategórií Viessmann pohára v letnom i zimnom biatlone a štyria mládežníci získali aj cenu za mimoriadny výsledok. Šimon Adamov za 4. miesto v juniorskom IBU pohári a trojica Markus Sklenárik (bronz), Michaela Straková, Michal Adamov (obaja 10. miesto) na OH mládeže v Kangwonge.