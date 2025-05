Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Paulína Bátovská Fialková

Banská Bystrica 20. mája (TASR) – Slovenský zväz biatlonu hodnotil v utorok večer v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uplynulú sezónu 2024/2025. Za Kráľovnú biatlonovej stopy vyhlásil Paulínu Bátovskú Fialkovú, ktorá toto ocenenie získala aj predvlani, následne vynechala sezónu pre materské povinnosti. Na tróne vystriedala Emu Kapustovú, ktorá tentoraz získala ocenenie Strelec sezóny.



Víťazka hlavného ocenenia Bátovská Fialková bola súčasťou 6. miesta štafety žien na MS, na konte má dve 6. miesta na SP v Holnemkollene a najvýznamnejším úspechom je 3. miesto na SP v Annecy. „Je to pre mňa veľká česť znova byť tu a získať túto prestížnu cenu. Teraz som už matka a o to viac si to vážim. Stálo ma to oveľa viac energie a aj oveľa viac síl, aby som sa dostala na úroveň, s akou som spokojná. Vážim si toto ocenenie a je aj motiváciou. Každý chce byť najlepší a vydať zo seba to najlepšie. Nikdy sa neuspokojím s málom. V športe je to žiadúce. Túžba je, aby som na tomto vyhlásení stála ešte s lepšími výsledkami a spokojnejšia. Vďačná som však aj za to, čo sa mi podarilo v uplynulej sezóne, pretože po materskej dovolenke bol návrat ťažký. Čím idem ďalej, tým je to ťažšie. Je to výzva, no zatiaľ ju zvládam,“ uviedla aktuálna Kráľovná biatlonovej stopy



Za najlepšieho juniora sezóny 2024/2025 vyhlásili v Banskej Bystrici Jakuba Borguľu, ktorý už ako dorastenec získal dva tituly majstra sveta. V juniorskej kategórii je konkurencia väčšia, no nestratil sa v nej a na MS v Ostersunde sa stal juniorským vicemajstrom sveta. Pre TASR na slávnostnom vyhlásení povedal: „S odstupom času hodnotím moju sezónu za veľmi dobrú. Podarilo sa mi vybojovať konečne medailu v juniorskej kategórii, keď som strelil čisto na pretekoch. To mi predtým ešte nikdy nepodarilo na takomto významnom fóre. Spolu s dobrým behom to na medailu vyšlo. Dosiahol som pre mňa osobne dobré výsledky aj v seniorskej kategórii, takže som rád. Teraz budem pretekať iba medzi seniormi, takže chcem zbierať seniorské body. Hlavným cieľom bude dostať sa na zimnú olympiádu a tam niečo zabehnúť.“



V Banskej Bystrici na slávnostnom vyhlásení boli Slovenským zväzom biatlonu ocenení aj ďalší biatlonisti. Prvýkrát sa vyhlasovala kategória Strelec sezóny a tu sa stala víťazkou Ema Kapustová. Do hodnotenia súťaže sa rátali všetky medzinárodné súťaže IBU a jednou z podmienok bolo, že pretekár musel v celej sezóne trafiť aspoň sto terčov a zároveň prísť do cieľa alebo svojho úseku štafety. V sezóne dali o sebe vedieť viacerí mladí športovci novej generácie Slovenského biatlonu. Dosiahli vo svojich kategóriách na stupne víťazov a získali si pozornosť športovej verejnosti. Za mimoriadny výkon na podujatí boli ocenení Michaela Straková a Artur Ischakov. Prv menovaná získala dve zlaté medaily a jednu bronzovú a stala sa najúspešnejšou športovkyňou celého EYOFu v konkurencii 400 dievčat Európy. Ischakov sa blysol bronzovou medailou na ME juniorov v Altenbergu. „Za posledný rok sme sa v slovenskom biatlone posunuli výrazne dopredu. Svedčí o tom zlepšenie v ženskej kategórii, ale aj v mužskej. Máme medaily aj z mládežníckych majstrovstiev sveta. Latka je nastavená vysoko. Opäť sa ukazuje ako je nesmierne dôležitá podpora mládeže,“ vyjadril sa k uplynulej sezóne pre TASR prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.



Najlepší kolektívny výkon sezóny dosiahla štafeta žien 6. miestom na MS v Lenzerheide v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Nasťa Kuzminová a Mária Remeňová, ktorá bola ocenená aj za Mimoriadny prínos pre tím. V Pokljuke v priebehu dvoch hodín štartovala na tamojšom SP dvakrát. Odpretekala najprv Single Mix a o dve hodiny nastúpila aj do Zmiešanej štafety. Významnou mierou prispela k tomu, že slovenské ženy skončili v Pohári národov SP na 14. priečke.