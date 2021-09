Kráľovská 18. etapa Vuelty patrí Lopezovi, Roglič naďalej v červenom

Vuelta a Espaňa - 18. etapa (Salas – Gamoniteiro, 162,6 km):



1. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) 4:41:21 hod.

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +14 s

3. Enric Mas (Šp./Movistar) +20

4. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +22

5. Jack Haig (Austr./Bahrain Victorious)

6. David de la Cruz (Šp./UAE Team Emirates)

7. Gino Mäder (Švajč./Bahrain Victorious)

8 Louis Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) bvšetci +58

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +1:06 min

10. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers) +1:07



celkové poradie:



1. Roglič 73:24:25 h

2. Mas +2:30 min

3. Lopez +2:53

4. Haig +4:36

5. Bernal +4:43

6. A. Yates +5:44

7. Kuss +6:02

8. Mäder +7:48

9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +8:31

10. Meintjes +9:02

Gamoniteiro 2. septembra (TASR) - Víťazom kráľovskej 18. etapy 76. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Kolumbijčan Miguel Angel Lopez z tímu Movistar. V náročnej horskej etape dlhej 162,6 km zo Salasu na Gamoniteiro skončil druhý líder celkového poradia Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma s mankom 14 sekúnd a s prehľadom si udržal červený dres. Tretia priečka patrila druhému v celkovom poradí a ďalšiemu jazdcovi Movistaru Enricovi Masovi zo Španielska s odstupom 20 sekúnd.Lopez si pripísal štvrté grandtourové víťazstvo. Predtým mu patrili aj dve etapy na Vuelte v roku 2017, raz za tešil na Tour de France 2020.Štvrtková etapa patrila profilovo k najnáročnejším. Na trati boli dve horské prémie prvej kategórie, jedna druhej a záverečné stúpanie najťažšej HC kategórie. Cieľový vrch Alto d'El Gamoniteiru mal dĺžku 14,6 km a priemerný sklon 9,8%.V úvode sa vytvoril únik s viac ako 30 členmi. Nebol v ňom žiaden kandidát na celkové prvenstvo, takže muž v červenom drese Primož Roglič a jeho tím Jumbo-Visma zostávali v pokoji v pelotóne. Vpredu sa pohybovali traja tohtoroční víťazi etáp na Vuelte - Taaramäe, Storer, a Majka. Chýbal líder vrchárskej súťaže Romain Bardet, a tak sa začalo bojovať predovšetkým práve o bodkovaný dres. Aktivitou v tomto smere sršal predovšetkým tímový kolega Bardeta z tímu DSM Storer, ktorý zobral maximálny počet bodov na oboch prémiách prvej kategórie, na Puertu de San Llaurienzu i na Altu de la Cobertoria. Vďaka tomu sa obliekol do bodkovaného.Storer sa po druhej horskej prémii ocitol na čele približne 65 km pred cieľom sám. Tak doputoval aj na prémiu druhej kategórie na Altu la Sega o del Cordal zhruba 20 km pred záverom a pripísal si ďalších päť bodov. Za ním začal pelotón pohlcovať pretekárov z úniku a šancu zacítil aj Bardet. Odpútal sa od hlavných favoritov, prišiel si po tri body a ukázal, že aj on ešte bude mať záujem vyhrať vrchársku súťaž. Na čele tak chvíľu atypicky súperili dvaja jazdci z jednej stajne, no podľa očakávania o všetkom rozhodlo záverečné náročné stúpanie.Približne päť kilometrov pred cieľom zaútočil Egan Bernal z Ineosu, no Roglič ho odísť nenechal. O kilometer neskôr na svojho kolumbijského krajana nadviazal Lopez a uspel.Piatková 19. etapa povedie z Tapie do Monforte de Lemos a bude mať dĺžku 191,2 km. Profil bude kopcovitý, no výrazne jednoduchší ako v 18. etape. Na trati budú dve vrchárske prémie druhej kategórie a jedna tretej. Záverečná pasáž bude po rovine.