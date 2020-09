Kráľovskú 17. etapu Tour de France vyhral Kolumbijčan Lopez

Na snímke cyklisti počas 17. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v Grenoble a cieľom v meste Méribel Col de la Loze 17. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke slovinský cyklista Tadej Pogočar v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca počas 17. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) so štartom v Grenoble a cieľom v meste Méribel Col de la Loze 17. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky 17. etapy (Grenoble - Méribel/Col de la Loze, 170 km):

1. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) 4:49:08 h,

2. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +15 Sek.;

3. Tadej Pogačar (Slov./SAE Emirates) + 30;

4. Sepp Kuss (USA/Team Jumbo) +56,

5. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) + 1:01,

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:12,

7. Mikel Landa (Šp./Bahrain-McLaren),

8. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) obaja +1:20,

9. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +1:59;

10. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +2:13,

... 115. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +29:16



celkové poradie:

1. Roglič 74:56:04 h,

2. Pogačar +57,

3. Lopez +1:26,

4. Porte +3:05,

5. Yates +3:14,

6. Uran +3:24,

7. Landa +3:27,

8. Mas +4:18,

9. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +7:23,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +9:31,

... 86. P. SAGAN +3:35,54



bodovacia súťaž:

1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 278 bodov,

2. P. SAGAN 231,

3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 218

Méribel 16. septembra (TASR) - Kolumbijčan Miguel Angel Lopez z tímu Astana triumfoval v stredajšej 17. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. V kráľovskej alpskej etape na 170 km s dvoma stúpaniami najvyššej kategórie a cieľom na vrchole Col de la Loze sa presadil po útoku v záverečnej strmej pasáži a posunul sa na tretiu priečku celkového poradia.V žltom drese lídra Tour zostal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), ktorý skončil druhý s mankom 15 sekúnd a zvýšil tak svoj náskok na najvýraznejšieho konkurenta, krajana Tadeja Pogačara zo SAE Emirate. Ten finišoval na tretej priečke s mankom 30 sekúnd. Roglič tak má po strede na Pogačara k dobru 57 sekúnd, Lopez je za ním o 86 sekúnd. Richie Porte stratil vo štvrtok na víťaza 1:01 sekúnd, Mikel Landa i Adam Yates zhodne 1:20 min a Rigoberto Uran takmer dve minúty.Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgorhe) za najlepšími v horskej etape výrazne zaostal a v boji o zelený dres stratil na rýchlostnej prémii na vedúceho Íra Sama Bennetta ďalšie dva body. Momentálne má Sagan na druhej priečke bodovacej súťaže manko 47 bodov. Bennett nazbieral spolu 278 , Sagan 231 a tretí Matteo Trentin 218 bodov. V stredajšej etape skončil Sagan na 115. mieste so stratou takmer 30 minút, celkovo mu patrí 86. miesto (+3:35:54)vyhlásil v cieli Lopez.V stredu už chýbal na štarte obhajca prvenstva Egan Bernal. Kolumbijský jazdec Ineosu odstúpil z pretekov pre problémy s chrbtom, v celkovej klasifikácii už do boja o popredné priečky nemal šancu zasiahnuť. Po štarte v Grenoble čakalo jazdcov celkové prevýšenie 4430 metrov a do cieľa "brutálne" 21-kilometrové stúpanie na Col de la Loze vo výške 2304 m.n.m s priemerným sklonom takmer osem percent, v jednej s pasáži dokonca viac ako 20 percent. Najstrmšie boli záverečné štyri kilometre. Ešte predtým sa pelotón roztrhal na ikonickom kopci Col de la Madelaine (dĺžka 17,1 km, sklon 8,4 %).Prvých takmer 90 km sa išlo po rovine, úvodné pokusy o únik nevyšli a pozorne sa pred rýchlostnou prémiou na 45. kilometri strážili aj kandidáti na zelený dres Bennett, Sagan a Matteo Trentin. Práve Sagan sa potom ocitol pre technické problémy na úplnom konci pelotónu, musel meniť bicykel, no vrátil sa k svojim najväčším konkurentom. Na nehodnotenom kopci sa potom vpredu vytvoril päťčlenný únik, v ktorom boli aj dvaja najlepší z predchádzajúcej etapy Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) a Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), s nimi ešte pracovali Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Gorka Izagirre (Astana) a Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).Únik si postupne vypracoval slušný náskokom a bolo jasné, že prídu pred pelotónom aj na rýchlostnú prémiu. Za nimi ešte išiel osamotený Daryl Impey, takže v "balíku" sa už šprintovalo iba o siedmu priečku a deväť bodov. Prvenstvo na prémii a 20 bodov bral z úniku Alaphilippe a jazdci Deceuninck-Quickstepu zvládli šprint v pelotóne - siedmy skončil Bennett, hneď za ním jeho tímový kolega Michael Morkov a až potom Sagan, ktorý tak na Íra stratil v hodnotení ďalšie dva body.Vedúce kvinteto bolo zložené z výborných vrchárov a pred dlhým výstupom na Col de la Madeleine malo na hlavnú skupinu k dobru približne šesť minút. Náskok sa však po začiatku stúpania rýchlo scvrkol o polovicu najmä vďaka aktivite tímu Bahrain-McLaren na čele so Sonnym Colbrellim, ktorého tempo roztrhalo pelotón a nestačil mu napríklad ani Kolumbijčan Nairo Quintana. Šprintéri aj so Saganom už začali výrazne zaostávať a ich cieľom bolo už iba splniť časový limit etapy. Hlavná skupina so žltým Rogličom mala už iba 30 jazdcov, vypadol z nej aj dovtedajší líder vrchárskej súťaže Benoit Cosnefroy. Z líderskej skupiny medzitým vypadol víťaz 16. etapy Kämna, úplne z bicykla zosadol Mikel Nieve, ktorý mal v tíme Mitchelton-Scott pracovať pre Adama Yatesa. Na vrchole Col de la Madeleine bol prvý Carapaz, zobral 20 bodov do súťaže vrchárov, skupina prenasledovateľov vtedy strácala už iba necelú minútu a pol. V okresanom "balíku" získal najviac (8 bodov) Tadej Pogačar a virtuálne sa tak do 42 bodmi prezliekol do bodkovaného dresu.V následnom zjazde strácal Martin a vpredu tak pokračovala iba trojica Alaphilippe, Carapaz a Izagirre, ktorá na pelotón pred záverečným stúpaním na najvyšší bod tohtoročnej Tour opäť zvýšila náskok na 2:40 min. Približne dvojminútový odstup si držala aj v prvých kilometroch tiahleho stúpania do cieľa. V pelotóne však najaktívnejšie stále pracovalo zoskupenie Bahrain-McLaren pre svojho lídra Mikela Landu a postupne skresávalo odstup do "utečencov" - 13 km pred cieľom mali k dobru už iba rovnú minútu a z úniku vystúpil Alaphilippe. Už preriedená hlavná skupinka so žltým Rogličom i ďalšími favoritmi sa rýchlo približovala, v úniku po vystúpení Izagirreho zostal už iba osamotený Carapaz, no stále mal dosť síl a držal si viac ako 20-sekundový náskok. Päť kilometrov pred cieľom ho navýšil dokonca na 45 sekúnd, v najnáročnejšom stúpaní pred finišom však už nestačil a dostihnutý bol tri kilometre pred páskou. Z boja o prvenstvo už v tom čase vypadli Landa, Dumoulin, Valverde i Uran. Vzápätí nastúpil Kolumbijčan Miguel Angel Lopez a po skvelom výkone si pripísal etapové prvenstvo. V závere ho márne stíhali Roglič a Pogačar, Slovinci však zostali na prvých dvoch priečkach klasifikácie.Stredajšiu etapu osobne navštívil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vo štvrtok je na programe ďalšia horská etapa z Méribelu do La Roche-sur-Foron, má 175 km a obsahuje až päť hodnotených stúpaní. V najvyššej kategórii je výstup na Montée du Plateau des Glieres s priemerným sklonom jedenásť percent.