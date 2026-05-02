< sekcia Šport
Kramarič podpísal novú zmluvu s Hoffenheimom
Pôvodný kontrakt mal vypršať koncom júna 2026, detaily nového klub nezverejnil.
Autor TASR
Sinsheim 2. mája (TASR) - Chorvátsky futbalový útočník Andrej Kramarič podpísal novú zmluvu s nemeckým bundesligovým klubom TSG 1899 Hoffenheim. Pôvodný kontrakt mal vypršať koncom júna 2026, detaily nového klub nezverejnil.
„Som veľmi hrdý, že môžem tento dres nosiť aj v budúcnosti. Každý vie, čo pre mňa tento klub znamená. Cítim sa tu ako doma. Klub a región sa už dávno stali mojím druhým domovom. Som rád, že tento špeciálny vzťah pokračuje,“ poznamenal podľa DPA 34-ročný zakončovateľ. V Hoffenheime pôsobí od roku 2016.
„Som veľmi hrdý, že môžem tento dres nosiť aj v budúcnosti. Každý vie, čo pre mňa tento klub znamená. Cítim sa tu ako doma. Klub a región sa už dávno stali mojím druhým domovom. Som rád, že tento špeciálny vzťah pokračuje,“ poznamenal podľa DPA 34-ročný zakončovateľ. V Hoffenheime pôsobí od roku 2016.