Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026
< sekcia Šport

Kramarič podpísal novú zmluvu s Hoffenheimom

Chorvátsky hráč Andrej Kramarič (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól vo futbalovom zápase F-skupiny Chorvátsko - Kanada na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Dauhá 27. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Sinsheim 2. mája (TASR) - Chorvátsky futbalový útočník Andrej Kramarič podpísal novú zmluvu s nemeckým bundesligovým klubom TSG 1899 Hoffenheim. Pôvodný kontrakt mal vypršať koncom júna 2026, detaily nového klub nezverejnil.

Som veľmi hrdý, že môžem tento dres nosiť aj v budúcnosti. Každý vie, čo pre mňa tento klub znamená. Cítim sa tu ako doma. Klub a región sa už dávno stali mojím druhým domovom. Som rád, že tento špeciálny vzťah pokračuje,“ poznamenal podľa DPA 34-ročný zakončovateľ. V Hoffenheime pôsobí od roku 2016.
