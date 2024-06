Krankl verí, že Rakúsko môže ísť až do finále

Viedeň 29. júna (TASR) - Bývalý rakúsky futbalista Hans Krankl verí, že národný tím to môže na prebiehajúcich ME v Nemecku dotiahnuť až do finále. Rakúšania vyhrali základnú D-skupinu, keď zdolali Holandsko (3:2) i Poľsko (3:1) a body stratili iba proti Francúzom (0:1).



"Rakúsko sa nemusí pred nikým skrývať. Všetko je na týchto ME možné, dokonca aj vo finále. Pre mňa je Rakúsko momentálne jeden z dvoch najlepších tímov na tomto turnaji spoločne so Španielskom," uviedol 71-ročný Krankl pre portál Sport1. Rakúska reprezentácia sa podľa neho na šampionáte predviedla veľmi dobrou hrou.



Niekdajší útočník Rapidu Viedeň či FC Barcelona si myslí, že za úspechom Rakúska sa z veľkej časti podpísal tréner Ralf Rangnick, ktorý prišiel na lavičku reprezentácie v roku 2022. "Rangnick je v správnom čase na správnom mieste. Prevzatie tohto tímu bolo preňho dobré, veľmi dobre im to spolu ladí," zhodnotil Krankl, ktorý národný tím trénoval v rokoch 2002 až 2005.



Krankl počas hráčskej kariéry vybojoval s Rapidom tri ligové tituly a štyrikrát Rakúsky pohár. Okrem úspechov s viedenským klubom má na konte aj zisk Pohára víťazov pohárov 1979 s Barcelonou i Zlatú kopačku z roku 1978. Štyrikrát bol najlepší strelec rakúskej Bundesligy, svoju krajinu reprezentoval v 69 zápasoch a v národnom drese strelil 34 gólov. Najikonickejším momentom jeho reprezentačnej kariéry bol víťazný gól v skupinovom dueli MS 1978 v Argentíne, keď Rakúsko senzačne zdolalo vtedajšieho obhajcu titulu NSR 3:2.



Rakúsko sa v osemfinále predstaví proti Turecku, zápas je na programe v utorok o 21.00 h v Lipsku. V prípade postupu do štvrťfinále by sa mohlo opäť stretnúť s Holandskom, ktoré bude hrať proti Rumunsku, pripomína agentúra DPA.