Krasokorčuliar Aksenov nedostal víza, Beständig: Čakáme na vysvetlenie

Calgary 4. marca (TASR) - Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kirill Aksenov sa napokon nepredstaví na krasokorčuliarskych majstrovstvách sveta juniorov v Calgary. Ako informoval Slovenský krasokorčuliarsky zväz (SKrZ), Aksenovovi kanadské orgány neudelili víza.



"Sme veľmi sklamaní, ale, žiaľ, Kirillovi kanadská strana neudelila víza. A to aj napriek intervenciám nášho zväzu, Medzinárodnej korčuliarskej únie ISU i kanadského organizátora. Do poslednej chvíle sme verili, že Kirill víza dostane. Zatiaľ nemáme žiadnu informáciu, prečo sa tak nestalo, budeme čakať na vysvetlenie postoja kanadských orgánov. Kirill bol do poslednej chvíle pripravený odletieť do Kanady. Žiaľ, museli sme požiadať ISU o stiahnutie nášho páru zo štartovej listiny," uviedol na facebookovej stránke zväzu prezident SKrZ Jozef Beständig.



Rytmické tance tak odštartovali bez slovenského páru. Na MSJ v Calgary sa cez víkend vo voľných jazdách predstaví už len junior Adam Hagara (v nedeľu o 0.15 SEČ).