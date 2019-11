Krasokorčuliar Averbuch sľubuje emotívnu a dynamickú šou Fire on Ice

Ostrava 5. novembra (TASR) - Umelecký riaditeľ a choreograf krasokorčuliarskej šou Fire on Ice Iľja Averbuch sľubuje emotívne a dynamické predstavenie. Program je venovaný olympijskému medailistovi a dvojnásobnému majstrovi Európy Jozefovi Sabovčíkovi, ktorý pred niekoľkými dňami podstúpil operáciu chrbtice a na podujatí sa nemôže zúčastniť osobne.



"Pracovali sme na príprave programu celý rok. Bolo v tom mnoho práce, hodiny telefonátov a desiatky mailov. Snažili sme sa s Jozefom nájsť najlepšiu hudbu, najemotívnejšie chvíle jeho života a všetky vystúpenia poňať ako poctu jeho kariére. Keď som sa dozvedel, že nemôže osobne prísť, najprv som chcel celý program prerobiť, ale potom som si uvedomil, že to nie je potrebné. On s nami v hale nebude, ale verím, že na diaľku ucíti všetky emócie, ktoré v priebehu šou v hale budú. Pošleme Jozefovi odkaz, myslíme na neho a snáď mu aj toto pomôže v rekonvalescencii. A ktovie, ja osobne by som bol rád, keby sa s nami v budúcnosti na ľade ešte stretol," povedal Averbuch v tlačovej správe.



Akcia sa v Ostrave a Bratislave uskutoční v stredu 6. a vo štvrtok 7. novembra. Predstaví sa na nej osem olympijských víťazov, na čele s jednou z najväčších osobností svetového krasokorčuľovania Alexejom Jagudinom. Nebudú chýbať ani bývalí reprezentanti a súrodenci Oľga a Jozef Beständigovci či nádejná česká pretekárka Eliška Březinová. Okrem nich vystúpia aj zlatá zo ZOH 2014 Adelina Sotnikovová, olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin či európsky šampión Tomáš Verner. "Som nesmierne rád, že v šou môžeme predstaviť 8 olympijských víťazov. Keď som pred 15 rokmi začínal s produkovaním šou, vystupovali v nej iba moji vrstovníci, teraz, keď mám vo svete dobré meno, nie je problém osloviť aj tie najväčšie hviezdy a pre ne je cťou v takej šou vystúpiť. Preto ma práca choreografa a režiséra baví a napĺňa. Myslím si, že som v tejto oblasti dosiahol mnohonásobne viac než počas mojej aktívnej športovej kariéry," dodal bývalý majster sveta a strieborný z ZOH 2002 v tanečných pároch.



Dvojnásobný medailista z majstrovstiev Európy Michal Březina priletel na šou priamo z Los Angeles: "Jozef mi volal tesne pred mojím odletom z USA. Chvíľu mi trvalo, kým som vstrebal, že pre neodkladnú operáciu chrbta nemôže priletieť, ale to sa v športovom živote stáva. Veľmi sa na obe šou teším, teším sa na divákov a tiež na program, ktorý Iľja Averbuch pripravil. Bude to skvelé predstavenie pre divákov."



Dvojitú úlohu bude mať majster Európy Tomáš Verner, ktorý okrem vystúpenia bude celú šou aj moderovať: "Poctivo som sa pripravoval, dnes cestou vlakom do Ostravy som si do scenára dopísal rôzne zaujímavosti, ktorými by som chcel šou ozvláštniť. Myslím si, že diváci sa rozhodne majú na čo tešiť."