Krasokorčuliar Hagara postúpil do voľných jázd na ME

Výsledky ME v krasokorčuľovaní v Espoo



muži - krátky program: 1. Adam Siao Him Fa (Fr.) 96,53, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 86,46, 3. Deniss Vasiljevs (Lot.) 84,81, 4. Kevin Aymoz (Fr.) 83,75, 5. Lukas Britschgi (Švaj.) 79,26, 6. Vladimir Samoilov (Poľ.) 78,26 ..., 21. Adam HAGARA (SR) 65,15

Espoo 25. januára (TASR) - Adam Hagara postúpil na krasokorčuliarskych ME vo fínskom Espoo do voľných jázd. Šestnásťročný slovenský reprezentant obsadil v stredajšom krátkom programe 21. miesto so známkou 65,15 bodu. Za vlastným maximom z októbra minulého roka zaostal len o 1,27 bodu.Na vlaňajšom šampionáte v estónskom Tallinne obsadil Hagara v krátkom programe 25. priečku a tesne mu unikol postup do voľných jázd. Na MS v Montpellieri skončil na 26. mieste, v Espoo tak už teraz má istotu najlepšieho umiestnenia v kariére na vrcholných podujatiach.povedal Hagara pre RTVS.Suverénne najlepší výkon v stredajšom krátkom programe predviedol Francúz Adam Siao Him Fa, ktorý dostal od rozhodcov známku 96,53 bodu. Druhý bol Talian Matteo Rizzo (86,46), tretí Lotyš Deniss Vasiljevs (84,81). Najväčší favorit mužskej súťaže Talian Daniel Grassl sa nevyhol viacerým zaváhaniam. Obhajca striebornej medaily pôjde do voľných jázd až z 8. priečky.V Espoo nesúťažia ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ich neúčasť súvisí s inváziou Ruska na Ukrajinu. Zlato z mužskej súťaže tak nemôže obhajovať Rus Mark Kondraťjuk.