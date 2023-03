Krasokorčuliar Hagara postúpil do voľných jázd, skončil na 13. mieste

výsledky - športové dvojice:



1. Sophia Baramová, Daniel Tiomentsev (USA) 116,52 b

2. Anastasia Golubevová, Hektor Giotopoulos Moore (Aus.) 111,18

3. Violetta Sierovová, Ivan Chobta (Ukr.) 100,92



Calgary 3. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v krasokorčuľovaní Adam Hagara postúpil do voľných jázd na MSJ v kanadskom Calgary. V stredajšom krátkom programe skončil na 13. mieste so ziskom 66,71 bodu a na súťaži sa tak predstaví aj v sobotu.Najlepší výkon dosiahol Japonec Kao Miura, ktorý dostal za svoje vystúpenie 85,11 b. S tesnou stratou sa za ním umiestnil Wesley Chiu z Kanady (80,56) a najlepšiu kvalifikačnú trojku doplnil Švajčiar Naoki Rossi so ziskom 79,46 b.V súťaži športových dvojíc potvrdili prvé miesto z krátkeho programu Američania Sophia Baramová s Danielom Tiomentsevom. S výkonom 116,52 zvíťazili pred austrálskym párom Anastasia Golubevová, Hektor Giotopoulos Moore (111,18) a tretie miesto obsadili Ukrajinci Violetta Sierovová a Ivan Chobta so 100,92 b.