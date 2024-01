Krasokorčuliar Hagara postúpil do voľných jázd

Kaunas 10. januára (TASR) - Adam Hagara postúpil na krasokorčuliarskych ME v litovskom Kaunase do voľných jázd. Sedemnásťročný slovenský reprezentant dostal od rozhodcov známku 74,97 bodu za svoje vystúpenie v krátkom programe a predstaví sa medzi 24 najlepšími sólistami.



Na vlaňajšom šampionáte vo fínskom Espoo obsadil Hagara 18. priečku. Predvlani v estónskom Tallinne mu tesne ušiel postup do voľných jázd, keď skončil na 25. mieste.