Krasokorčuliar Hagara získal striebro: Som veľmi šťastný a spokojný

ZOH mládeže v kórejskom Kangwone - 10. súťažný deň:



Bežecké lyžovanie



Chlapci - šprint voľnou technikou: 1. Federico Pozzi (Tal.),... 18. Michal ADAMOV, 41. Jelisej KUZMIN (obaja SR).



Dievčatá – šprint voľnou technikou: 1. Elsa Tänglanderová (Švéd.),... 27. Emília RENDOVÁ, 39. Tereza BUKASOVÁ (obe SR).







Krasokorčuľovanie



Chlapci – konečné poradie: 1. Kim Hjung-jeom (Kór. rep.) 216,73, 2. Adam HAGARA (SR) 216,23, 3. Li Janhao (N. Zél.) 208,84.







Severská kombinácia



Chlapci (skoky na mostíku HS-109/beh na 6 km): 1. Andreas Gfrerer (Rak.) 13:23,1 min,... 11. Hektor KAPUSTÍK +2:02,3, 27. Jakub KARKALÍK (obaja SR) +5:17,9.



Kangwon 29. januára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal striebornú medailu na zimných olymijských hrách mládeže 2024 v kórejskom Kangwone. Na štadióne v Kangnungu si udržal svoju pozíciu po krátkom programe a dosiahol najvýznamnejší výsledok svojej doterajšej kariéry. Po biatlonistovi Markusovi Sklenárikovi a lyžiarovi Andrejovi Barnášovi, ktorí získali bronz, sa stal tretím slovenským medailistom na podujatí.Hagara vstúpil do krátkeho programu z druhej pozície a s minimálnou stratou na vedúceho Američana Jakoba Sancheza. Zverenec Vladimira Dvojnikova a Alexandry Hagarovej sa prezentoval v pondelok popoludní kórejskeho času takmer bezchybnou jazdou, keď zvládol sedem trojitých skokov. Predviedol kombináciu trojitého axla s dvojitým tulupom, potom i sólový trojitý axel, pridal kombináciu trojitých flipa a toeloopa, trojitý loop, trojitý flip v kombinácii s dvoma dvojitými axlami i trojitý lutz. Bez zaváhaní predviedol v Ľadovom paláci aj piruety a krokovú pasáž. Za svoju jazdu dostal 141,17 bodu. Viac dostali iba Japonec Rio Nakata a domáci Kim Hjungjeom.V celkovom súčte voľnej jazdy s krátkym programom prehral Hagara s Kórejčanom o 0,5 bodu. "Som veľmi šťastný a spokojný. Nechcel som síce hovoriť o tom, že získam medailu, ale napokon s ňou odchádzam. Vo svojej voľnej jazde som urobil všetko, čo som mohol. Možno druhý axel mi trocha utiekol z nohy, ale vo voľnej jazde je veľa prvkov. Celkovo mi vyšla a mám radosť zo striebra, aj keď zlato bolo tiež veľmi blízko," povedal Hagara podľa olympic.sk.Olympijskou medailou sa môže pochváliť trio slovenských krasokorčuliarov - Karol Divín, Ondrej Nepela a Jozef Sabovčík. Hagara by rád na nich nadviazal v Miláne 2026. "," priznal 17-ročný nádejný krasokorčuliar.V areáli Alpensia v Pjongčangu začali svoje súťaže bežci na lyžiach i kombinátori. V šprinte voľnou technikou v behu na lyžiach postúpili zo slovenských zástupcov z kvalifikácie do vyraďovacej časti Michal Adamov a Emília Rendová. V kvalifikácii na 1500 m trati dosiahol Adamov 24. najlepší čas, Rendová bola sedemnásta. Vo štvrťfinále bojoval Adamov, ktorý sa v Pjongčangu už predstavil v biatlone, do posledných metrov o postup, napokon skončil vo svojom behu štvrtý a celkovo obsadil 18. priečku. Medzi dievčatami Emília Rendová dobehla vo svojom behu so stratou na najlepšie a zaradila sa vo výsledkovej listine na 27. pozíciu.Po úvodnej časti severskej kombinácie bol Hektor Kapustík na 2. mieste, v druhej časti však svoju pozíciu neudržal a klesol na 11. priečku. Kapustík na mostíku HS-106 skočil v skokanskej časti 109 metrov, za čo od rozhodcov dostal 134,1 bodu. Oproti súťaži v skokoch na lyžiach, v ktorej tiež štartoval, sa výrazne zlepšil. Do bielej stopy vybiehal so stratou 28 sekúnd na Andreasa Gfrerera. Kým Rakúšan si svoje vedenie udržal, Slovák svoju pozíciu nie. Postupne sa prepadol až na 11. miesto a do cieľa prišiel s dvojminútovou stratou na víťaza. Druhý slovenský zástupca Jakub Karkalík bol po skokoch 25., v bielej stope si pohoršil ešte o dve pozície.