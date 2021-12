Krasokorčuliar Hanju sa po zranení vrátil vo veľkom štýle

Saitama 24. decembra (TASR) - Dvojnásobný olympijský šampión v krasokorčuľovaní Juzuru Hanju sa šesť týždňov pred hrami v Pekingu vrátil do súťažného diania vo veľkom štýle. Na japonskom národnom šampionáte v Saitame predviedol v piatok najlepší krátky program, za ktorý dostal od rozhodcov známku 111,31.



Hanju sa do súťažného kolotoča vrátil po zranení pravého členka, ktoré utrpel v novembri počas tréningu. "Bol som nervózny. Naposledy som tu spravil v úvode krátkeho programu chybu, teraz som sa jej chcel vyhnúť. Tentoraz mi začiatok vyšiel skvele a to ma upokojilo. Mohol som naplno predviesť, čo je vo mne," vyhlásil Hanju, ktorý bude na ZOH 2022 v Pekingu obhajovať zlato z Pjongčangu 2018 a Soči 2014.



Na majstrovstvách Japonska figuroval po krátkom programe mužov na druhom mieste Šoma Uno (101,88), tretí najlepší výkon predviedol Juma Kagijama (95,15).