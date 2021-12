Krasokorčuliar Hanju uspel na japonskom šampionáte

Tokio 26. decembra (TASR) - Japonský krasokorčuliar Juzuru Hanju si na národnom šampionáte zabezpečil miestenku na zimné olympijské hry. V Pekingu sa môže pokúsiť o zisk tretej zlatej medaily v súťaži mužov v sérii.



Hanju sa po zranení členka vrátil do súťažného diania po ôsmich mesiacoch. "Priznám sa, nepremýšľal som o tom, že sa dostanem na olympiádu. Pocítil som však silnú podporu a to ma donútilo o ňu zabojovať. Možnosť získať tretie zlato je pre mňa privilégium," vyhlásil podľa agentúry AFP Hanju. Skúsil skočiť aj štvoritého axla, no nestal sa prvým mužom, ktorý by tento prvok na vrcholnom podujatí dokázal zvládnuť čisto.



Obhajca olympijského zlata bude mať silnú konkurenciu aj medzi krajanmi. Účasť v Pekingu si zaistili aj strieborný z Pjongčangu 2018 Šoma Uno a vicemajster sveta Juma Kagijama.