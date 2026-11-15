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Krasokorčuliar Malinin štvrtýkrát triumfoval na Skate America
Dvadsaťjedenročný Malinin absolvoval prvé súťažné vystúpenie od marcového triumfu na MS.
Autor TASR
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Everett 15. novembra (TASR) - Americký krasokorčuliar Ilia Malinin štvrtýkrát v kariére triumfoval na podujatí Skate America, ktoré je súčasťou prestížneho seriálu Grand Prix ISU. Úradujúci trojnásobný majster sveta získal v domácom prostredí v Everette 284,31 bodu a zdolal Taliana Daniela Grassla (274,73). Tretí skončil Izraelčan Tamir Kuperman (248,55), ktorý sa premiérovo dostal na pódium na podujatí Grand Prix.
Dvadsaťjedenročný Malinin absolvoval prvé súťažné vystúpenie od marcového triumfu na MS. Po krátkom programe mal komfortný náskok, vo voľnej jazde predviedol štyri štvorité skoky i svoje charakteristické salto vzad, no tesne zaostal za Grasslom. „Predtým som mal vždy pocit, že sa snažím byť za každú cenu dokonalý. Teraz som však dokázal korčuľovať sám pre seba a všetko si užívať,“ citovala agentúra AP Američana, ktorý na februárových ZOH v Taliansku obsadil až ôsme miesto.
V súťaži športových dvojíc potvrdili úlohu favoritov úradujúci majstri sveta a bronzoví medailisti zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin, ktorí triumfovali so ziskom 200,79 bodu.
Dvadsaťjedenročný Malinin absolvoval prvé súťažné vystúpenie od marcového triumfu na MS. Po krátkom programe mal komfortný náskok, vo voľnej jazde predviedol štyri štvorité skoky i svoje charakteristické salto vzad, no tesne zaostal za Grasslom. „Predtým som mal vždy pocit, že sa snažím byť za každú cenu dokonalý. Teraz som však dokázal korčuľovať sám pre seba a všetko si užívať,“ citovala agentúra AP Američana, ktorý na februárových ZOH v Taliansku obsadil až ôsme miesto.
V súťaži športových dvojíc potvrdili úlohu favoritov úradujúci majstri sveta a bronzoví medailisti zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin, ktorí triumfovali so ziskom 200,79 bodu.
Grand Prix – Skate America v Everette:
muži – konečné poradie: 1. Ilia Malinin (USA) 284,31 b., 2. Daniel Grassl (Tal.) 274,73, 3. Tamir Kuperman (Izr.) 248,55
športové dvojice – konečné poradie: 1. Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 200,79 b., 2. Alisa Jefimovová, Misha Mitrofanov 191,79, 3. Katie McBeathová, Balázs Nagy (obaja USA) 187,13
muži – konečné poradie: 1. Ilia Malinin (USA) 284,31 b., 2. Daniel Grassl (Tal.) 274,73, 3. Tamir Kuperman (Izr.) 248,55
športové dvojice – konečné poradie: 1. Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 200,79 b., 2. Alisa Jefimovová, Misha Mitrofanov 191,79, 3. Katie McBeathová, Balázs Nagy (obaja USA) 187,13