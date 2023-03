Krasokorčuliar Uno obhájil zlato v súťaži sólistov, Hagara skončil 23.

muži - konečné poradie po voľných jazdách:



1. Šoma Uno (Jap.) 301,14, 2. Junhwan Cha (Kór. rep.) 296,03, 3. Ilia Malinin (USA) 288,44, 4. Kevin Aymoz (Fr.) 282,97, 5. Jason Brown (USA) 280,04, 6. Kazuka Tomono (Jap.) 273,41, 7. Keegan Messing (Kan.) 265,16, 8. Lukas Britschgi (Švaj.) 257,34, 9. Matteo Rizzo (Tal.) 256,04, 10. Vladimir Litvincev (Azerb.) 251,76 ..., 23. Adam HAGARA (SR) 203,26

Saitama 25. marca (TASR) - Japonský krasokorčuliar Šoma Uno obhájil titul majstra sveta v súťaži sólistov. Na domácom ľade v Saitame potvrdil v sobotňajších voľných jazdách post lídra po krátkom programe a triumfoval so ziskom 301,14 bodu. Striebro si vybojoval Kórejčan Junhwan Cha (296,03), bronz patrí Američanovi Iliovi Malininovi (288,44). Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 23. priečku (203,26).Domáci superfavorit Uno napodobnil úspech krajanky Kaori Sakamotovej, ktorá obhájila zlato v súťaži sólistiek. Jeho najväčší konkurent a juniorský svetový šampión z minulého roka Malinin vyrukoval so svojím najväčším tromfom štvoritým axlom. Ten mu vyšiel, lenže prevedenie komponentov nebolo bez chýb a stačilo mu to len na konečné tretie miesto. Uno predviedol pôsobivý program, zaváhal iba pri salchowovi. Na MS získal už štvrtú medailu, okrem dvoch zlatých má na konte aj dve strieborné z rokov 2017 a 2018. "," povedal Uno podľa AFP.Pre 16-ročného Hagaru bol už samotný prienik do voľných jázd životný úspech. Slovensko malo vďaka nemu zastúpenie v druhej časti mužskej súťaže po dlhých 14 rokoch. Na vlaňajších MS v Montpellieri skončil Hagara na 26. priečke a na januárových ME vo fínskom Espoo bol osemnásty. Za tónov piesne Dream On od skupiny Aerosmith predviedol v sobotňajšej voľnej jazde koncentrovaný výkon. Všetky naplánované skoky zvládol v čistom prevedení a zaujal aj nápaditou choreografiou. Od rozhodcov dostal známku 132,97 a prvýkrát v kariére sa mu podarilo pokoriť hranicu 200 bodov v súčte krátkeho programu a voľnej jazdy.uviedol pre TASR prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.Japonskí krasokorčuliari ovládli na domácich MS tri zo štyroch súťaží, tretí najcennejší kov pridala športová dvojica Riku Miurová, Rjuiči Kihara.