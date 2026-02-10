< sekcia Šport
Krasokorčuliari Beaudryová so Cizeronom na čele po rytmických tancoch
Cizeron získal na predošlých ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v tanečných pároch spoločne s Gabriellou Papadakisovou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 10. decembra (TASR) - Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov na ZOH 2026 po rytmických tancoch. V pondelok si od rozhodcov vyslúžili za svoje predstavenie najvyššiu známku 90,18 bodu, čím si zlepšili sezónne i osobné maximum. Na druhej pozícii figurovali Američania Madison Chocková a Evan Bates (89,72), tretí boli Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (86,18).
Cizeron získal na predošlých ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v tanečných pároch spoločne s Gabriellou Papadakisovou, ale teraz už súťaží s novou partnerkou rodenou Kanaďankou Laurence Fournierovou Beaudryovou, s ktorou spoločne ovládli januárové ME v Sheffielde. V milánskej aréne potvrdili, že majú opäť tie najvyššie ambície. Ich vystúpenie na pieseň Vogue od Madonny nadchlo divákov i rozhodcov a dostali ešte lepšie bodové ohodnotenie (89,98), ako pred tromi dňami v tímovej súťaži. O 0,46 bodu zaostávajú trojnásobní majstri sveta Madison Chocková a Evan Bates z USA, ktorí napriek najvyššiemu technickému skóre boli po rytmických tancov druhí. Voľné tance sú na programe v stredu o 19.30 h. Slovensko nemá zastúpenie v tejto súťaži, medzi mužmi sa však predstaví Adam Hagara, ktorého čaká krátky program v utorok 10. februára o 18.30 h.
Cizeron získal na predošlých ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v tanečných pároch spoločne s Gabriellou Papadakisovou, ale teraz už súťaží s novou partnerkou rodenou Kanaďankou Laurence Fournierovou Beaudryovou, s ktorou spoločne ovládli januárové ME v Sheffielde. V milánskej aréne potvrdili, že majú opäť tie najvyššie ambície. Ich vystúpenie na pieseň Vogue od Madonny nadchlo divákov i rozhodcov a dostali ešte lepšie bodové ohodnotenie (89,98), ako pred tromi dňami v tímovej súťaži. O 0,46 bodu zaostávajú trojnásobní majstri sveta Madison Chocková a Evan Bates z USA, ktorí napriek najvyššiemu technickému skóre boli po rytmických tancov druhí. Voľné tance sú na programe v stredu o 19.30 h. Slovensko nemá zastúpenie v tejto súťaži, medzi mužmi sa však predstaví Adam Hagara, ktorého čaká krátky program v utorok 10. februára o 18.30 h.
ZOH26 - krasokorčuľovanie
tance na ľade - rytmické tance:
1. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 90,18, 2. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 89,72, 3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 86,18, 4. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 85,47, 5. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 84,28, 6. Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik (USA) 83,53, 7. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 82,95, 8. Jevgenija Lopariovová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 82,25, 9. Marjorie Lajoieová, Zachary Lagha (Kan.) 79,66, 10. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 78,53
tance na ľade - rytmické tance:
1. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 90,18, 2. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 89,72, 3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 86,18, 4. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 85,47, 5. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 84,28, 6. Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik (USA) 83,53, 7. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 82,95, 8. Jevgenija Lopariovová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 82,25, 9. Marjorie Lajoieová, Zachary Lagha (Kan.) 79,66, 10. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 78,53