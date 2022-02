Krasokorčuliari Francúzi Papadakisová a Cizeron na tróne

ZOH 2022 v Pekingu - krasokorčuľovanie:



tanečné páry - konečné výsledky:



1. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 226,98 bodov - nový svetový rekord (rytmické tance 90,83 b - nový svetový rekord/ voľné tance 136,15), 2. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (ROC) 220,51 (88,85/131,66), 3. Madison Hubbellová, Zachary Donohue (USA) 218,02 (87,13/130,89), 4. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 214,77, 5. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 207,05, 6. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (ROC) 205,07, 7. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 204,78, 8. Olivia Smartová, Adrian Diaz (Šp.) 199,11, 9. Laurence Fournierová Beaudryová, Nikolaj Sörensen (Dán.) 192,35, 10. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 191,64

Peking 14. februára (TASR) - Francúzski krasokorčuliari Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH 2022 v Pekingu v novom svetovom rekorde 226,98 bodu. Striebro si vybojovali reprezentanti Ruského olympijského výboru Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov, bronz Američania Madison Hubbellová a Zachary Donohue.Francúzi získali pred štyrmi rokmi v Pjongčangu striebro, teraz už vystúpili na olympijský vrchol. Do voľných tancov išli z prvého miesta po rytmických tancoch, v ktorých vytvorili nové svetové maximum. Štvornásobní majstri sveta a päťnásobní európski šampióni aj vo voľnej jazde excelovali. Napriek úvodnému drobnému zaváhaniu ukázali precítené vystúpenie, technicky aj fyzicky veľmi náročné s viacerými skvelo odtancovanými prvkami.Do súťažného diania sa vrátili po tom, ako vynechali vlaňajšie MS v Záhrebe a vzhľadom na obavy z nákazy koronavírusom i januárové ME v Tallinne. Pozornosť sústredili na vystúpenie pod piatimi kruhmi a vyplatilo sa im to. Za vlastným historickým maximom vo voľných tancoch zaostali síce o pár desatín, ale v celkovom skóre ho prekonali o vyše tri desatiny.Úradujúci majstri sveta Sinicinová s Kacalapovom ukázali tiež výborné predstavenie. Dvojnásobní majstri Európy boli precízni a vyzretí, dosiahli maximum sezóny, ale museli sa skloniť pred Francúzmi. Zaostali za nimi o vyše šesť bodov. Hubbellová a Donohue sa vo fyzicky náročnom predstavení nevyhli menším zaváhaniam a rozhodcov nepresvedčili o najvyššom možnom technickom prevedení niektorých komponentov.Do voľných jázd sa prebojovalo 20 najlepších tanečných párov, Slovensko v nich na rozdiel od ZOH 2018 zastúpenie nemalo.