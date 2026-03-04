Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krasokorčuliari Hečková a Války postúpili do voľných jázd

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenskému páru nevyšiel krátky program na hudbu Rodiny Addamsovcov ideálne. Čisto predviedli tri zo siedmich prvkov, pri dvojitom axli Války dokonca spadol.

Autor TASR
Tallinn 4. marca (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války sa prebojovali do voľných jázd športových dvojíc na MSJ v estónskom Tallinne. Za stredajší krátky program dostali známku 47,14 bodu a medzi najlepšiu šestnástku postúpili zo 14. miesta. Na čele poradia figurovali kanadskí reprezentanti Jazmine Desrochersová a Kieran Thrasher so ziskom 62,84 bodu.

Slovenskému páru nevyšiel krátky program na hudbu Rodiny Addamsovcov ideálne. Čisto predviedli tri zo siedmich prvkov, pri dvojitom axli Války dokonca spadol. Na postup medzi najlepšiu šestnástku to však stačilo, mimo zostali len dva páry z 18-člennej štartovej listiny.

MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne

športové dvojice - krátky program: 1. Jazmine Desrochersová, Kieran Thrasher 62,84 bodu, 2. Ava Kempová, Yohnatan Elizarov (všetci Kan.) 62,22, 3. Žuej Kuo, I-wen Čang (Čína) 58,34, 4. Olivia Floresová, Luke Wang (USA) 57,96, 5. Hannah Herrerová, Ivan Chobta (Ukr.) 56,95, 6. Jü-süan Čchen, Jin-po Tung (Čína) 56,74, ..., 14. Laura HEČKOVÁ, Alex VÁLKY (SR) 47,14
.

