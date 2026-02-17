< sekcia Šport
Krasokorčuliari Mijurová s Kiharom zvíťazili v športových dvojiciach
Mijurová s Kiharom pokazili v krátkom programe zdvíhačku, ale voľná jazda na soundtrack k filmu Gladiátor im vyšla dokonale.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 16. decembra (TASR) - Japonskí krasokorčuliari Riku Mijurová a Rjuiči Kihara získali na ZOH 2026 zlaté medaily v súťaži športových dvojíc. Po krátkom programe figurovali až na piatom mieste, ale najlepšia voľná jazda ich katapultovala na najvyšší stupienok. Úradujúci majstri sveta triumfovali so súhrnnou známkou 231,24 bodu pred Gruzíncami Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom (221,75) a Nemcami Minervou Haseovou a Nikitom Volodinom (219,09).
Mijurová s Kiharom pokazili v krátkom programe zdvíhačku, ale voľná jazda na soundtrack k filmu Gladiátor im vyšla dokonale. So známkou 158,13 si zlepšili osobné maximum. Postarali sa tak o prvé olympijské zlato pre Japonsko od Pjongčangu 2018, keď Juzuru Hanju ovládol súťaž sólistov. Je to historicky prvý olympijský titul pre Japonsko v súťaži športových dvojíc. Dvojnásobní svetoví šampióni Mijurová s Kiharom sa na ZOH 2026 tešili aj zo zisku striebra v tímovej súťaži.
Majstri Európy zo Sheffieldu Metelkinová s Berulavom zabezpečili pre Gruzínsko historicky prvú olympijskú medailu. Haseová s Volodinom viedli po krátkom programe, ale voľná jazda im nevyšla. Za vystúpenie na pieseň Memoryhouse od Maxa Richtera dostali iba 139,08 bodu, čo bol až štvrtý najlepší výkon. Najprv mali nevydarený výjazd po dvojitom axeli a potom Haseová skočila iba jednoduchý salchow namiesto trojitého. Obhajcovia zlata z Pekingu a dvojnásobní majstri sveta Suej Wen-ťing a Chan Cchung obsadili až piate miesto.
Mijurová s Kiharom pokazili v krátkom programe zdvíhačku, ale voľná jazda na soundtrack k filmu Gladiátor im vyšla dokonale. So známkou 158,13 si zlepšili osobné maximum. Postarali sa tak o prvé olympijské zlato pre Japonsko od Pjongčangu 2018, keď Juzuru Hanju ovládol súťaž sólistov. Je to historicky prvý olympijský titul pre Japonsko v súťaži športových dvojíc. Dvojnásobní svetoví šampióni Mijurová s Kiharom sa na ZOH 2026 tešili aj zo zisku striebra v tímovej súťaži.
Majstri Európy zo Sheffieldu Metelkinová s Berulavom zabezpečili pre Gruzínsko historicky prvú olympijskú medailu. Haseová s Volodinom viedli po krátkom programe, ale voľná jazda im nevyšla. Za vystúpenie na pieseň Memoryhouse od Maxa Richtera dostali iba 139,08 bodu, čo bol až štvrtý najlepší výkon. Najprv mali nevydarený výjazd po dvojitom axeli a potom Haseová skočila iba jednoduchý salchow namiesto trojitého. Obhajcovia zlata z Pekingu a dvojnásobní majstri sveta Suej Wen-ťing a Chan Cchung obsadili až piate miesto.
ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
športové dvojice – konečné poradie po voľných jazdách: 1. Riku Mijurová, Rjuiči Kihara (Jap.) 231,24 b., 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 221,75, 3. Minerva Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 219,09, 4. Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko (Maď.) 215,26, 5. Suej Wen-ťing, Chan Cchung (Čína) 208,64, 6. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 203,19, 7. Emily Chanová, Spencer Akira Howe (USA) 200,31, 8. Lia Pereirová, Trennt Michaud (Kan.) 199,66, 9. Ellie Kamová, Danny O´Shea (USA) 194,58, 10. Annika Hockeová, Robert Kunkel (Nem.) 194,11 (67,52/126,59)
športové dvojice – konečné poradie po voľných jazdách: 1. Riku Mijurová, Rjuiči Kihara (Jap.) 231,24 b., 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 221,75, 3. Minerva Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 219,09, 4. Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko (Maď.) 215,26, 5. Suej Wen-ťing, Chan Cchung (Čína) 208,64, 6. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 203,19, 7. Emily Chanová, Spencer Akira Howe (USA) 200,31, 8. Lia Pereirová, Trennt Michaud (Kan.) 199,66, 9. Ellie Kamová, Danny O´Shea (USA) 194,58, 10. Annika Hockeová, Robert Kunkel (Nem.) 194,11 (67,52/126,59)