Krasokorčuliari Pucherová a Lysak nepostúpili na ME do voľných tancov

ME v krasokorčuľovaní v Kaunase



tanečné páry - rytmické tance: 1. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 86,80, 2. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 85,20, 3. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 80,73, 4. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 78,47, 5. Natálie Taschlerová, Filip Taschler (ČR) 76,68, 6. Juulia Turkkilová, Matthias Versluis (Fín.) 76,36, ..., 24. Mária Sofia PUCHEROVÁ, Nikita LYSAK (SR) 56,09





Kaunas 12. januára (TASR) - Slovenský tanečný pár Mária Sofia Pucherová, Nikita Lysak nepostúpil do sobotných voľných tancov na krasokorčuliarskych ME v litovskom Kaunase. V piatkových rytmických tancoch dostal od rozhodcov známku 56,09 bodu a obsadil 24. miesto. Slováci tak budú chýbať medzi dvadsiatkou najlepších, ktorá sa kvalifikovala do druhej časti šampionátového programu tanečných párov.Dvadsaťjedenročná Slovenka s rodákom z Ruska, ktorý je od nej o tri roky starší, nenaplnili očakávania. Za vlastným maximom z krátkeho programu, ktorý utvorili v novembri minulého roka vo Varšave, zaostali o vyše päť bodov. Nenapodobnili tak prienik Anny Šimovej a Kirilla Aksenova do voľných jázd na minuloročných ME vo fínskom Espoo, keď slovenská dvojica obsadila konečné 14. miesto.povedal pre TASR prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.Najpôsobivejšie rytmické tance v Žalgirio Arene predviedla favorizovaná talianska dvojica Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Obhajcovia zlatých medailí získali 86,80 bodu a predstihli britský pár Lilah Fearová, Lewis Gibson (85,20). S väčším odstupom skončili na tretej priečke domáci Litovci Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (80,73).Voľné tance sú na programe v sobotu o 17.30 SEČ.