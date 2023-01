Krasokorčuliarka Filcová tesne nepostúpila do voľných jázd na ME

ženy - krátky program:



1. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 69,81 b, 2. Loena Hendrickxová (Belg.) 67,85, 3. Kimmy Repondová (Švaj.) 63,83, ... 25. Alexandra Michaela FILCOVÁ (SR) 43,94 - nepostúpila do voľných jázd

Espoo 26. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v krasokorčuľovaní Alexandra Michaela Filcová nepostúpila do voľných jázd na ME vo fínskom Espoo. Vo štvrtkovom krátkom programe skončila na 25. mieste a nedostala sa do postupovej 24-ky.Osemnásťročná pretekárka dostala za svoje vystúpenie 43,94 bodu, za poslednou postupujúcou Češkou Nikolou Rychtaříkovou zaostala o 1,70 bodu. Po krátkom programe sa usadila na čele Anastasija Gubanovová z Gruzínska so známkou 69,81 b., druhá je priebežne Belgičanka Loena Hendrickxová (67,85 b) a tretia Švajčiarka Kimmy Repondová (63,83 b).Filcová absolvovala premiéru na vlaňajšom šampionáte v estónskom Tallinne. Vtedy dostala za svoje vystúpenie 43,56 b. a v 36-štartovom poli obsadila konečnú 33. pozíciu.