Len 15-ročná Valievová dostala 90,45 bodov, čo je nové svetové maximum

krátky program žien:

1. Kamila Valievová (Rus.) 90,45 bodov,

2. Loena Hendrickxová (Belg.) 76.25,

3. Alexandra Trusovová 75,13,

4. Anna Ščerbakovová (obe Rus.) 69,05,

5. Jekaterina Kurakovová (Poľ.) 67,47,

6. Anastasiia Gubanovová (Gruz.) 67,02, ... 33. Alexandra Michaela FILCOVÁ (SR) 43,56

Tallinn 13. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Alexandra Michaela Filcová nepostúpila na majstrovstvách Európy v Tallinne do sobotných voľných jázd. Vo štvrtkovom krátkom programe dostala od rozhodcov 43,56 bodov a v 36-štartovom poli obsadila konečnú 33. pozíciu.Do finále sa kvalifikovalo 24 najlepších z KP. V ňom sa najviac darilo Ruske Kamile Valievovej, ktorá pôjde do voľných jázd s veľkým náskokom. Len 15-ročná Valievová, ktorá sa pred dvoma rokmi v Tallinne stala juniorskou majsterkou sveta, dostala vo štvrtok 90,45 bodov, čo je nové svetové maximum. Z druhej pozície pôjde do finále Belgičanka Loena Hendrickxová (76,25), tretí najlepší výkon ukázala ďalšia Ruska Alexandra Trusovová (75,13).Len 17-ročná Filcová v nominácii na ME na poslednú chvíľku nahradila reprezentačnú kolegyňu Emu Doboszovú. Tá mala blízky kontakt s osobou nakazenou koronavírusom a do dejiska šampionátu nemohla odcestovať. Filcová si síce v Tallinne vytvorila nové osobné maximum v kariére v KP, na postup to ale nestačilo.Slovenka v skokoch predviedla nie úplne čistý trojitý lutz a po dobrej kombinácia dvoch trojitých tulupov nasledoval pád pri dvojitom axeli.povedala Filcová v rozhovore pre web Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ).