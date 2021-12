Kostorná vynechá ruský šampionát, otázna je aj jej účasť na olympiáde

Moskva 14. decembra (TASR) - Ruská krasokorčuliarka Alena Kostorná vynechá pre zranenie budúcotýždňový národný šampionát. Ohrozuje to jej účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu, práve toto podujatie hrá v boji o miesto v trojčlennej ruskej nominácii významnú úlohu.



Ruský zväz bližšie nešpecifikoval druh a závažnosť zranenia, podľa jednej z ruských televízií utrpela 18-ročná krasokorčuliarka zlomeninu ruky. Kostorná obsadila na jeseň na dvoch podujatiach ISU Grand Prix druhé a tretie miesto a bola jednou z piatich Rusiek, ktoré sa kvalifikovali do finále. To sa nakoniec nekonalo pre pandémiu koronavírusu. Informáciu priniesol portál NBC Sports.