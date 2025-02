Krasokorčuliarka Lengyelová nepostúpila do voľných jázd, skončila 40.

krasokorčuľovanie - MSJ v Debrecíne



juniorky - krátky program: 1. Mao Šimadová (Jap.) 74,68 b., 2. Inga Gurgenidzeová (Gruz.) 67,47, 3. Ami Nakajová (Jap.) 66,84, ..., 40. Olívia LENGYELOVÁ (SR) 43,32

Debrecín 27. februára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Olívia Lengyelová nepredvedie voľnú jazdu na MSJ v maďarskom Debrecíne. Vo štvrtkovom krátkom programe obsadila so známkou 43,32 bodu 40. miesto a medzi najlepšiu 24-ku sa neprebojovala.Lengyelová začala čistým dvojitým axlom, no potom neustála trojitý lutz a pár menších chýb prišlo aj v piruetách. Napriek tomu o 1,29 bodu prekonala svoje sezónne maximum. Najlepší krátky program predviedla Japonka Mao Šimadová, ktorá si so 74,68 bodu vytvorila nový osobný rekord.