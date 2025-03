Krasokorčuliarka Liuová ukončila trojročnú nadvládu Sakamotovej

MS v krasokorčuľovaní v Bostone - výsledky:



ženy - voľné jazdy: 1. Alysa Liuová (USA) 222,97 b., 2, Kaori Sakamotová 217,98, 3. Mone Čibová (obe Jap.) 215,24, 4. Isabeau Levitová 209,84, 5. Amber Glennová (obe USA) 205,65, 6. Wakaba Higučiová (Jap.) 204,58

Boston 29. marca (TASR) - Americká krasokorčuliarka Alysa Liuová získala prvýkrát v kariére titul majsterky sveta. Na šampionáte v Bostone si vo voľných jazdách udržala vedenie po krátkom programe a triumfovala pred Kaori Sakamotovou z Japonska, ktorá bola zlatá na troch predchádzajúcich MS. Bronz získala ďalšia Japonka Mone Čibová.Devätnásťročná Liuová je prvá Američanka na najvyššom stupni na svetovom šampionáte od roku 2006, keď zlato vybojovala Kimmie Meissnerová. Liuová v roku 2022 vo veku 16 rokov nečakane ukončila kariéru, no pred rokom sa ku krasokorčuľovaniu vrátila.“ povedala po voľných jazdách. Po nich mala na konte 222,97 bodu, druhá Sakamotová mala výslednú známku 217,98 a Čibová nazbierala 215,24 bodu.Američanka vystupovala ako posledná, s tlakom a očakávaniami domáceho publika si však poradila bez problémov. Celkovo zvládla sedem trojitých skokov, kombinácie a všetky prvky, ktoré mala vo svojej voľnej jazde. Na konci sa dočkala potlesku v stoji, čo následne rozhodcovia odmenili novým osobným maximom, keď dostala známku 148,39 bodu.vyjadrila sa Liuová pre oficiálnu stránku Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková nepostúpila do voľných jázd. V krátkom programe obsadila so známkou 49,55 konečné 26. miesto.