Krasokorčuliarka Sakamotová po nadchádzajúcej sezóne ukončí kariéru

Tokio 20. júna (TASR) - Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová oznámila, že absolvuje už iba jedinú sezónu. Trojnásobná majsterka sveta a bronzová medailistka zo súťaže žien na OH 2022 v Pekingu ukončí kariéru po olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.



Dvadsaťpäťročná Sakamotová triumfovala na MS v rokoch 2022-2024. Tento rok na šampionáte v Bostone obsadila striebornú pozíciu a iba tesne sa tak nestala prvou ženou po 65 rokoch so štyrmi majstrovskými titulmi v sérii. „Mohla by som súťažiť ešte nejaké dva-tri roky, ale dostať sa na olympiádu v roku 2030 je podľa mňa nemožné. Preto je pre mňa lepšie poskytnúť toto jasné stanovisko. Chcem ukončiť každú súťaž bez ľútosti, takže sa budem snažiť o dokonalosť viac ako kedykoľvek predtým,“ povedala Sakamotová podľa AFP.