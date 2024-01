Krasokorčuliarka Šelmeková nepostúpila do voľných jázd

Výsledky ME v krasokorčuľovaní v Kaunase:



ženy - krátky program:

1. Leona Hendrickxová 74,66

2. Nina Pinzarroneová (obe Belg.) 69,70

3. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 68,96

4. Livia Kaiserová (Švajč.) 66,31

5. Oľga Mikutinová (Rak.) 63,71

6. Lorina Schildová (Fr.) 63,27

... 29. Vanesa ŠELMEKOVÁ (SR) 44,24

Kaunas 11. januára (TASR) - Vanesa Šelmeková nepostúpila na krasokorčuliarskych ME v litovskom Kaunase do voľných jázd. Šestnásťročná slovenská reprezentantka dostala od rozhodcov známku 44,24 bodu za svoje vystúpenie v krátkom programe a obsadila 29. miesto. Suverénne najlepší výkon predviedla Belgičanka Leona Hendrickxová, ktorá dostala známku 74,66. Na druhej priečke figurovala jej krajanka Nina Pinzarreonová (69,70), tretia skončila Anastasija Gubanovová z Gruzínska (68,96).Na postup sa Šelmeková potrebovala umiestniť medzi 24 najlepšími sólistkami. Ako prvý ťažší skok predviedla trojitý lutz, pri ktorom dopadla na obe nohy, čo sa prejavilo aj na známkach. Mladej Slovenke nevyšiel ani trojitý flip, ktorý nebol dotočený. Do tretice však skočila úspešne dvojitý axel. Pre Šelmekovú je to premiérová účasť na európskom šampionáte.