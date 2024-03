Krasokorčuliarka Šelmeková nepostúpila do voľných jázd na MS

MS v krasokorčuľovaní v Montreale - výsledky:



ženy - krátky program: 1. Loena Hendrickxová (Belg.) 76,98 bodu, 2. Isabeau Levitová (USA) 73,73, 3. I Hä-in (Kór. rep.) 73,55, 4. Kaori Sakamotová (Jap.) 73,29, 5. Ju Jung 67,37, 6. Kim Čchä-jon (obe Kór. rep.) 66,91,..., 30. Vanesa ŠELMEKOVÁ (SR) 48,94

Montreal 20. marca (TASR) - Vanesa Šelmeková nepostúpila na krasokorčuliarskych MS v kanadskom Montreale do voľných jázd. Sedemnásťročná slovenská reprezentantka dostala od rozhodcov známku 48,94 bodu za svoje vystúpenie v krátkom programe a obsadila 30. miesto. Najlepší výkon predviedla Belgičanka Loena Hendrickxová, ktorá dostala známku 76,98. Na druhej priečke figurovala Isabeau Levitová z USA (73,73), tretia skončila I Hä-in z Kórejskej republiky (73,55).Šelmeková vstúpila do krátkeho programu sympaticky. Hneď v úvode išla do risku náročnou kombináciou trojitého lutzu s trojitým tulupom, ktorý nebol úplne dotočený. Následne po trojitom flipe prišiel pád, ktorý sa podpísal aj na výslednom hodnotení. Šelmeková ešte predviedla dvojitý axel, pri ktorom nezaváhala. Za svojím sezónnym maximom zaostala o 4,4 bodu.