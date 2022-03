Krasokorčuliarka Valijevová sa vráti na súťažný ľad v Saransku

Moskva 23. marca (TASR) - Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová sa do súťažného diania vráti tento týždeň v Saransku na podujatí O pohár Prvého kanálu. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) dištancovala Rusov a Bielorusov z účasti na svojich podujatí po invázii Ruska na Ukrajinu. Nemôžu tak štartovať na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vo Francúzsku.



Podľa denníka Sport Express je 15-ročná Valijevová prihlásená na podujatie, ktoré sa bude konať od 25. do 27. marca. Informovala agentúra AFP.



Olympijská šampiónka z tímovej súťaže zo ZOH 2022 v Pekingu a úradujúca majsterka Európy sa stala v Číne ústrednou postavou dopingového škandálu. Deň po skončení tímovej súťaže na ZOH, v ktorej prispela k zisku zlata pre ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra. Medzinárodný olympijský výbor (MOV), WADA, ISU a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS), aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po takmer šesťhodinovom posudzovaní faktov vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. Krasokorčuliarka vysvetlila dopingový nález náhodným užitím liekov na srdce jej starého otca.



MOV tiež rozhodol, že ak Valijevová skončí na jednom z prvých troch miest v súťaži sólistiek, neodovzdajú sa po voľných jazdách medaily a kauzu bude riešiť neskôr. To sa nestalo, hoci po krátkom programe viedla. Vo voľnej jazde nezvládla obrovský tlak, viackrát spadla a prepadla sa až na konečné štvrté miesto.