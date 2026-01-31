< sekcia Šport
Krasokorčuliarka Valijevová sa vrátila po dopingovom treste
Na národnom šampionáte v Moskve figurovala po krátkom programe žien na štvrtom mieste.
Autor TASR
Moskva 31. januára (TASR) - Ruská krasokorčuliarka Kamila Valievová absolvovala v sobotu dlhoočakávaný návrat do súťažného diania po vypršaní štvorročného dopingového trestu. Na národnom šampionáte v Moskve figurovala po krátkom programe žien na štvrtom mieste.
Valijevová nadchla rozhodcov štvoritým toeloopom, ale bodovo zaostala za rivalkami Alisou Dvojeglazovovou, Mariou Zacharovovou a Dinou Chusnutdinovovou. „Milujem tento šport a som taká šťastná, že tu môžem byť,“ citovala agentúra AFP 19-ročnú krasokorčuliarku, ktorej uplynul dištanc 25. decembra 2025 o polnoci. Na ruskom šampionáte sa predstavila aj v súťaži dvojíc spoločne s Markom Kondratiukom.
Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu pomohla ruskému tímu k triumfu v tímovej súťaži. O deň neskôr sa objavili informácie o jej pozitívnom dopingovom teste z decembra 2021 na trimetazidín, látku používanú na liečbu angíny, ale zakázanú pre športovcov. Vtedy len 15-ročná pretekárka následne nezvládla veľký tlak, a aj keď viedla po krátkom programe v súťaži žien, nakoniec skončila až štvrtá. Ruska založila svoju obhajobu na tom, že zjedla jahodový koláč, ktorý údajne kontaminoval jej starý otec. Športový arbitrážny súd (CAS) jej argumenty neuznal a udelil jej štvorročný trest. Prišla tak o tímový titul zo ZOH 2022 ako aj ďalšie medaily.
