Krasokorčuliarku Valijevovú potrestali, zlato by mal získať tím USA

Lausanne 29. januára (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) v pondelok udelil štvorročný trest za doping krasokorčuliarke Kamile Valijevovej. Rusko by tak malo prísť o zlatú medailu z tímovej súťaže zo ZOH 2022 v Pekingu a získajú ju reprezentanti USA.



Svetová antidopingová agentúra (WADA) sa vlani vo februári odvolala na CAS, keďže nesúhlasila s rozhodnutím Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA), podľa ktorej sa Valijevová nedopustila pochybenia.



RUSADA ju potrestala za zobratie si lieku proti angíne iba zrušením výsledku z dňa, v ktorom sa jej liek vo vzorke objavil, teda z 25. decembra 2021. Informáciu o náleze zverejnili až počas OH 2022 v Pekingu, MOV vtedy 15-ročnej Ruske umožnil štartovať s odôvodnením, že ide o chránenú osobu pre jej vek. Valijevová spolu s ďalšími ruskými reprezentantmi vyhrali tímovú súťaž pred USA, Japonskom a Kanadou.



"Kamila Valijevová sa dopustila porušenia antidopingových pravidiel a dostala štvorročný zákaz činnosti počnúc 25. decembrom 2021. Všetky súťažné výsledky Valijevovej od 25. decembra 2021 sú diskvalifikované so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, vrátane odňatia akýchkoľvek titulov, ocenení, medailí, cien a prémií za," uvádza sa vo verdikte trojčlenného senátu najvyššieho športového súdu. Informovala agentúra AFP.



Valijevová v Pekingu ako prvá žena na ZOH úspešne predviedla štvorité skoky a pomohla tím k triumfu v tímovej súťaži. O deň neskôr sa objavili informácie o jej pozitívnom dopingovom teste na Trimetazidín, látku používanú na liečbu angíny, ale zakázanú pre športovcov. Vtedy len 15-ročná pretekárka následne nezvládla veľký tlak a i keď viedla po krátkom programe v súťaži žien, nakoniec skončila až štvrtá.



Svetová antidopingová agentúra WADA privítala rozhodnutie CAS. "Doping detí je neodpustiteľný," uviedla vo vyhlásení, v ktorom taktiež vyzvala na konanie podľa svojho kódexu proti lekárom, trénerom a inému pomocnému personálu, o ktorých sa zistilo, že poskytovali látky zvyšujúce výkonnosť maloletým. "WADA vyzýva vlády, aby zvážili prijatie legislatívy, ako to už niektoré urobili, aby sa doping u maloletých stal trestným činom," uviedla agentúra.