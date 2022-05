Krasokorčuliarska ISU chce zaviesť vekový limit 17 rokov

Ženeva 2. mája (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) zverejnila podrobné plány na zvýšenie vekového limitu krasokorčuliarov na 17 rokov na zimných olympijských hrách a ďalších medzinárodných podujatiach.



ISU chce hlasovať o novom limite na svojom júnovom stretnutí v Thajsku. Pätnásťroční krasokorčuliari by mohli štartovať na popredných medzinárodných podujatiach ešte v nasledujúcej sezóne, od tej ďalšej by sa veková hranica zdvihla na 16 a od ročníka 2024/25 na 17 rokov.



Podľa lekárskej komisie ISU sú mladí pretekári vystavení veľkému stresu a hrozia im "vyhorenie, problémy so stravovaním a dlhodobé následky zranení". "Riadiaci orgán má povinnosť postarať sa o ochranu fyzického i psychického zdravia a bezpečnosť všetkých športovcov vrátane elitných dospievajúcich atlétov," uvádza sa vo vyhlásení ISU.



Návrh na zvýšenie limitu prišiel ešte predtým, ako na ZOH v Pekingu prepukol dopingový prípad vtedy len pätnásťročnej Kamily Valijevovej. Olympijská šampiónka z tímovej súťaže zo ZOH 2022 v Pekingu a úradujúca majsterka Európy sa stala v Číne ústrednou postavou dopingového škandálu. Deň po skončení tímovej súťaže na ZOH, v ktorej prispela k zisku zlata pre ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra. Medzinárodný olympijský výbor (MOV), WADA, ISU a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS), aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po takmer šesťhodinovom posudzovaní faktov vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. Krasokorčuliarka vysvetlila dopingový nález náhodným užitím liekov na srdce jej starého otca.



MOV tiež rozhodol, že ak Valijevová skončí na jednom z prvých troch miest v súťaži sólistiek, neodovzdajú sa po voľných jazdách medaily a kauzu bude riešiť neskôr. To sa nestalo, hoci po krátkom programe viedla. Vo voľnej jazde nezvládla obrovský tlak, viackrát spadla a prepadla sa až na konečné štvrté miesto.