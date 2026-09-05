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Krasokorčuliarska ISU odobrala Ruske Valijevovej neutrálny štatút
Valijevová sa rozhodla obnoviť kariéru po štvorročnom treste za porušenie antidopingových pravidiel.
Autor TASR
Moskva 5. septembra (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) odobrala ruskej krasokorčuliarke Kamile Valijevovej neutrálny štatút. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Dvadsaťročná Valijevová pôvodne získala neutrálny štatút 7. augusta. ISU umožnila ruským a bieloruským športovcom od sezóny 2026/2027 návrat na medzinárodné podujatia pod neutrálnou vlajkou za splnenia stanovených podmienok. O neutrálny štatút prišiel aj ďalší ruský krasokorčuliar Mark Kondraťuk, pričom obaja sa proti rozhodnutiu odvolali.
Pravidlá ISU uvádzajú, že korčuliarom môžu odmietnuť neutrálny štatút, ak slúžia v ruskej armáde alebo bezpečnostných silách, predtým sa zúčastnili vojenských operácií proti Ukrajine alebo „aktívne a verejne podporovali túto vojnu“ od roku 2022.
Valijevová sa rozhodla obnoviť kariéru po štvorročnom treste za porušenie antidopingových pravidiel. Športový arbitrážny súd (CAS) jej v januári 2024 uložil zákaz činnosti spätne od 25. decembra 2021 a anuloval všetky jej súťažné výsledky od tohto dátumu. V jej vzorke z decembra 2021 našli zakázaný trimetazidín. Dopingová kauza prepukla počas ZOH 2022 v Pekingu, keď sa po tímovej súťaži zverejnil jej pozitívny test.
Dvadsaťročná Valijevová pôvodne získala neutrálny štatút 7. augusta. ISU umožnila ruským a bieloruským športovcom od sezóny 2026/2027 návrat na medzinárodné podujatia pod neutrálnou vlajkou za splnenia stanovených podmienok. O neutrálny štatút prišiel aj ďalší ruský krasokorčuliar Mark Kondraťuk, pričom obaja sa proti rozhodnutiu odvolali.
Pravidlá ISU uvádzajú, že korčuliarom môžu odmietnuť neutrálny štatút, ak slúžia v ruskej armáde alebo bezpečnostných silách, predtým sa zúčastnili vojenských operácií proti Ukrajine alebo „aktívne a verejne podporovali túto vojnu“ od roku 2022.
Valijevová sa rozhodla obnoviť kariéru po štvorročnom treste za porušenie antidopingových pravidiel. Športový arbitrážny súd (CAS) jej v januári 2024 uložil zákaz činnosti spätne od 25. decembra 2021 a anuloval všetky jej súťažné výsledky od tohto dátumu. V jej vzorke z decembra 2021 našli zakázaný trimetazidín. Dopingová kauza prepukla počas ZOH 2022 v Pekingu, keď sa po tímovej súťaži zverejnil jej pozitívny test.