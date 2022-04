Krasokorčuliarska únia ISU preložila ME 2023 z Helsínk do Espoo

Helsinki 7. apríla (TASR) - Medzinárodná krasokorčuliarska únia (ISU) preložila majstrovstvá Európy v roku 2023 z Helsínk do Espoo. Vo fínskej metropole sa malo súťažiť v aréne Helsinki Halli, predtým známej ako Hartwall Arena. Jej väčšinovými majiteľmi sú ruskí podnikatelia Gennadij Timčenko a Arkadij a Boris Rotenbergovci, ktorí sú pre ruskú inváziu na Ukrajine na sankčnom zozname Európskej únie.



Helsinki Halli mala pôvodne hostiť aj zápasy májových majstrovstiev sveta v hokeji. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa však vzhľadom na situáciu rozhodla preložiť súboje v základnej A-skupine, v ktorej sa predstavia aj slovenskí reprezentanti, z väčšej 13-tisícovej haly do menšej Ice Hall. Krasokorčuliarske ME sa budúci rok uskutočnia v Espoo od 25. do 28. januára. Informáciu priniesol portál srf.ch.