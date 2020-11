Kvitelašvili vedie po krátkom programe na Rostelecom Cupe

Výsledky - krátky program:



Muži:

1. Morisi Kvitelašvili (Gruz.) 99,56

2. Petr Gumennik 96,26

3. Michail Koľada (obaja Rus.) 93,34



rytmické tance:

1. Victoria Sinicinová, Nikita Kacalapov 91,13,

2. Tiffani Zagorská, Jonathan Guerreiro 84,46,

3. Anastasia Skopcovová, Kirill Alešin (všetci Rus.) 79,75



športové dvojice:

1. Anastasia Mišinová, Aleksandr Galliamov 79,34,

2. Aleksandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij 78,29,

3. Apollinarija Panfilovová, Dmitry Rylov (všetci Rus.) 73,84



ženy:

1. Alena Kostorná 78,84,

2. Jelizaveta Tuktamyševová 74,70,

3. Alexandra Trusovová (všetky Rus.) 70,81

Moskva 20. novembra (TASR) – Po piatkovom krátkom programe na podujatí GP ISU Rostelecom Cup v Moskve sa dostal na čelo poradia mužskej súťaže gruzínsky krasokorčuliar Morisi Kvitelašvili. Bronzový medailista z tohtoročných ME si od rozhodcov vyslúžil známku 99,56. Do voľných jázd vstúpi z druhého miesta Rus Petr Gumennik (96,26), tretí najlepší krátky program predviedol ďalší domáci zástupca Michail Koľada (93,34).KP žien sa stal korisťou domácej úradujúcej európskej šampiónky Aleny Kostornej a najlepšie rytmické tance predviedli favorizovaní Rusi a úradujúci majstri Európy Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Z najlepšej pozície do finále športových dvojíc pôjdu domáci Anastasia Mišinová a Aleksandr Galliamov.